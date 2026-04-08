Komoly leállás lesz az egyik magyarországi nagybanknál

Az Economx vette észre a Raiffeisen bank honlapján, hogy április 24-én 23:00 és 23:59 között rendszerfejlesztés miatt valamennyi szolgáltatás nem lesz elérhető, így többek közt nem működik majd:

az Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása

Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás

myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás

myRaiffeisen mobilapplikáció

kártyával végzett fizetési műveletek

ATM-műveletek

A cikk szerint a bank hangsúlyozta, törekszenek arra, hogy a fejlesztés minél rövidebb ideig tartson. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályok szerint üzemszünetet hirdetnek.