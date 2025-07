Komoly tényező lehet Orbán Viktorék új dobása

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Orbán Viktor közösségi oldalán új támogatást jelentett be a közszolgálatban dolgozók számára, amelynek keretében évi 1 millió forintos otthontámogatásban részesülhetnek a jogosultak, a támogatást felhasználhatják meglévő lakáshitelük törlesztésére, vagy új lakáshitel esetén az önrész kifizetésére is.

A Bankmonitor közleményében utána számolt az eddig tudható részleteknek. Mint írták, azzal, hogy a támogatás összevonható lesz az Otthon Start hitellel, az önerőhöz nyújtott támogatás révén előfordulhat, hogy a vásárlónak ténylegesen kevesebb önerőt kell biztosítania, akár a szokásos 10 százalék alá is csökkenhet ez az arány, mivel az állam 1 millió forinttal hozzájárul. Ez jelentős előnyt jelenthet azoknak, akik egyidejűleg jogosultak erre a támogatásra és az Otthon Start hitelre is.

Más nézőpontból vizsgálva: az 1 millió forintos támogatás 10 százalékos önerőelvárás mellett 10 millió forinttal, míg 20 százalékos elvárás esetén 5 millió forinttal növelheti meg az elérhető lakás árát. Természetesen ehhez a magasabb hitelösszeg törlesztését is tudni kell vállalni.

A közlemény szerint bár évi 1 millió forint, vagyis havi 83 333 forint támogatás elsőre talán nem tűnik jelentős összegnek, de nem szabad lebecsülni. Ez az összeg elegendő lehet: