Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Konfliktusok helyett kontinuitás: mit adhat a bizalmi vagyonkezelés?

Kár lenne pusztán adóoptimalizációs eszközként tekinteni a bizalmi vagyonkezelésre (bvk), hiszen sokkal több ennél: tulajdonosi jogegységet, üzleti kontinuitást és konfliktuskezelési eszközt is jelenthet. A hosszú évek munkájával összegyűjtött vagyon több generáción átívelő stabilitást, értékmegőrzést és – érintett vállalkozás esetén akár – kiszámítható működést nyerhet vele, még az annyira bizonytalan gazdasági környezetben is, amilyen a jelenlegi.

Utódlási problémák, komplex családi helyzetek, feltételekhez kötött juttatások, vagyonvédelem és adózás – csak néhány azon aspektusok közül, amelyekben a bvk hatékonyabb eszköz a hagyományos végrendeletnél.

Mit tud a bvk?

A bizalmi vagyonkezelés (bvk) lényege, hogy az úgynevezett vagyonrendelő, vagyis az, aki jelenleg a vagyont tulajdonolja, vagyonkezelőre bízza a vagyonát. A vagyon sokrétű elemekből állhat, a különböző felhalmozott pénzügyi eszközöktől egészen a családi vállalkozásokig bezárólag. A vagyonkezelő pedig szerződésben rögzített feltételek mellett, az előre rögzített kedvezményezettek érdekében, hosszú távon és egységes szemlélettel gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A konstrukció megakadályozhatja a vagyon szétforgácsolódását, segíti a zökkenőmentes cégirányítást, és segítségével előre fel lehet készülni akár az örökléssel összefüggő tipikus buktatókra is.

Jól jön a bvk, ha a vagyonnal bíró érintett visszavonulna vagy cselekvőképtelenné válik: ezzel a konstrukcióval elkerülhető a működés leállása és a felszámolás, halálesetnél pedig nem kell megvárni a hosszú hagyatéki eljárást. Az, hogy a bvk-ban előre rögzíteni lehet a szabályokat és a kimeneteleket, olyan bonyolult szituációkban is hasznos, amelyeket több házasság, vitás viszonyok, eltérő családi életutak fémjeleznek.

További előnye, hogy a szerződésben rögzíthető, milyen feltételek mellett jár a támogatás: például nagykorúság elérése, diploma megszerzése, szenvedélybetegség nélküli életvitel is lehet a jogosultság feltétele. A rugalmasságot fokozza az is, hogy a kedvezmények a még meg sem született leszármazottakra is kiterjeszthetők.

„A bizalmi vagyonkezelés legfőbb előnye, hogy a családi vagyon akkor is egyben marad, ha az utódok érdemben nem foglalkoznának annak kezelésével” – véli Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője. Ezt segíti elő, hogy a vagyonkezelésben a tulajdonosi jogok gyakorlása a szerződés szerint – akár ötven évig – egységesen történik, a kedvezményezettek köre pedig rugalmasan határozható meg. A szerződés szabályozza a juttatásokat, a döntési jogokat és a kilépési/megszűnési helyzeteket is. A vagyonrendelő továbbá úgynevezett protektort, védelmezőt is kinevezhet, aki ellenőrizheti vagy szükség esetén akár el is távolíthatja a vagyonkezelőt, amennyiben nem látja biztosítottnak az alapítói akarat érvényesülését.

Bozsogi Tamás szerint a családi vagyon akkor is egyben marad, ha az utódok érdemben nem foglalkoznának annak kezelésével
Bozsogi Tamás szerint a családi vagyon akkor is egyben marad, ha az utódok érdemben nem foglalkoznának annak kezelésével
Fotó: OTP Bank

„A bvk további óriási hozadéka, hogy válsághelyzetben is fenntartja a vagyon részét képező vállalkozások működőképességét: mindig lesz, aki aláír, dönt és képvisel” – szögezi le Bozsogi Tamás, aki úgy véli, a biztonság nem pusztán a felosztásról szól: a vagyon egységben tartása a jövőben is gyarapodást és többletjuttatásokat tehet lehetővé.

A szakember szerint itt jön be a képbe a számlavezető bank, hiszen korántsem mellékes, hogy ehhez a jellemzően bonyolult konstrukcióhoz milyen minőségű és mennyire teljeskörű pénzügyi háttér kapcsolódik. Az OTP Private Banking a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódóan kiemelt színvonalú számlavezetési és befektetési szolgáltatásokat nyújt, támogatva a vagyon pénzügyi adminisztrációját és a befektetések professzionális kezelését.

Jóllehet a legtöbb érintett tehetős magánszemély vagy cégvezető, aki generációváltásra készül, és irányítottan, előre tervezetten akarja átadni a stafétát, a bvk hosszútávú, az alapítványokhoz hasonló támogatási keretet is biztosíthat akár filantróp, akár családon belüli célok megvalósításához.

A tájékoztatás nem teljes körű, csupán a figyelem felkeltését szolgálja és nem minősül ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési elemzésnek vagy adótanácsadásnak. Az OTP Bank Nyrt. bizalmi vagyonkezelési szolgáltatást nem nyújt, amennyiben ilyen szolgáltatást venne igénybe, forduljon bizalmi vagyonkezelési szolgáltatásban jártas szakértőhöz. Ha bővebb információra van szüksége a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó banki szolgáltatásról, forduljon privát banki tanácsadójához.

Mindenki szorong: jönnek az átlátható fizetések

Jövő nyártól a hazai vállalatoknak is átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy az azonos, vagy hasonló értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozóik. Egy országos kutatás szerint a munkáltatók többsége még nem készült fel a szervezeti kultúrát alapjaiban meghatározó változásra, míg a munkavállalók attól félnek, hogy nyilvánossá válik a fizetésük. A PwC Magyarország és a Profession.hu most közös programot indít a bértranszparenciával kapcsolatos tévhitek felszámolásáért és a zökkenőmentes átmenetért.

Nincs már átlagos használt autó 5 millió forint alatt

Nincs már átlagos használt autó 5 millió forint alatt

Tovább drágulnak a használt autók, és bár még mindig a benzines meghajtású járművek a legnépszerűbbek, egyre keresettebbek az alternatív megoldások.

Bődületes rekord: mintha egész Debrecen hitelt vett volna fel idén

Bődületes rekord: mintha egész Debrecen hitelt vett volna fel idén

Mindössze nyolc hónap leforgása alatt 233,2 ezer új személyihitel-szerződést kötöttek a bankok, ami jóval több, mint a második legnagyobb magyar város, Debrecen lakossága. Ennyi új szerződésre korábban még soha nem akadt példa, miközben rendre dönti a csúcsokat a frissen kihelyezett hitelek összege is – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Zsiday Viktor vagyonadó helyett máshogy növelné a gazdagok teherviselését

Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről ír blogjában. 

Az Otthon Starttal számolva itt a legnagyobb a befektetés megtérülése

Az Otthon Starttal számolva itt a legnagyobb a befektetés megtérülése

Az MBH Index feltárja a legjövedelmezőbb régiókat az új hitellel való befektetésekhez.

Jó hírt hozott az infláció: ezért idén már nem fizetnek a magyarok

Jó hírt hozott az infláció: ezért idén már nem fizetnek a magyarok

Az alapszámlák díja nem fog emelkedni.

Otthon Start: ők kedvezőbb feltételekkel vehetik fel a hitelt

Otthon Start: ők kedvezőbb feltételekkel vehetik fel a hitelt

A gazdálkodók egy része érintett.

Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligenciával készült kamu videó terjed

Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligenciával készült kamu videó terjed

Újabb megtévesztő videó került ki a közösségi oldalakra. Ezúttal Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik. Az utóbbi időben már nemcsak a lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználják, ezzel azt a hamis benyomást keltve, mintha a videó a Szerencsejáték Zrt. nyilatkozata, szolgáltatása volna.  

A nyugdíjrendszer összeomlásra számítanak a magyarok

A nyugdíjrendszer összeomlásra számítanak a magyarok

Meg fogunk élni a nyugdíjból? Kevesen hiszik ezt Magyarországon egy új kutatás szerint.

Mivel még hitelből is megfizethetetlenek a lakások, az MNB előállt egy forradalmi megoldással

Mivel még hitelből is megfizethetetlenek a lakások, az MNB előállt egy forradalmi megoldással

Sokkal több lakáshitelt adhatnának a bankok, ha figyelembe vennék a hitelfelvevők jövőbeni jövedelmi viszonyait, hiszen a fizetések jellemzően emelkednek. A módszerrel a méregdrága budapesti lakások is megfizethetőbbé válnának. A karrierciklus alapú lakáshiteleknek ugyanakkor buktatói is lehetnek. 

