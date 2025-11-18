Könnyítés jön a CSOK Plusznál: ha jön a baba, nem számít az édesanya életkora

A CSOK Plusz a gyermeket vállaló házaspárok által igényelhető lakáscélú, legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású támogatott kölcsön – írja a Bankmonitor.

A kölcsön maximális összege függ a gyermekek számától.

Egy gyermek esetén a maximális hitelösszeg 15 millió forint.

Két gyermek esetén a maximális hitelösszeg 30 millió forint.

Három, vagy több gyermek esetén a maximális hitelösszeg 50 millió forint.

A gyermekek számánál figyelembe veszik az igényléskor meglévő és vállalt gyerekeket is. De legalább egy babát vállalnia is kell a kölcsön felvételéhez a házaspárnak. A ténylegesen felvehető kölcsönösszeg természetesen több egyéb tényezőn is múlik: nem automatikus az, hogy az érdeklődő megkapja a gyermekszámhoz tartozó maximális hitelösszeget.

Számos feltételt is teljesíteni kell az igénylőknek, ezek egyike a feleség életkorára vonatkozik. A hölgy hiteligényléskor nem tölthette be 41. életévét. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a feleség már terhes és a magzat betöltötte a várandósság 12. hetét. Ez a kivétel azonban a jelenlegi szabályok alapján csak 2025.12.31-ig lenne érvényben.

Viszont megjelent az éjszaka egy kormányrendelet, amely a CSOK Plusz ide vonatkozó előírásain lazítana. Gyakorlatilag az életkori korláthoz kapcsolódó könnyítést általánosítják, azaz eltörlik a jelenleg érvényben lévő 2025-ös határidőt.

Azt tudni kell, hogy a vállalt gyermeket örökbefogadással is „teljesíteni lehet”. A könnyítés eddig és ezután is érvényben lesz erre az esetre is. A házaspárok, ahol a hölgy már betöltötte a 41. életévét igazából két esetben jogosulta a CSOK plusz igénylésére:

Ha a feleség terhes és a magzat már betöltötte a terhesség 12. hetét.

Ha örökbefogadnának gyermeket és örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál – a kölcsönkérelmük benyújtását megelőzően, de 2024. január 1. napjánál nem régebben – személyesen előterjesztették a kérelmüket.

A CSOK Pluszra érvényes könnyítés, azaz a kérdéses jogszabálymódosítás 2026.01.01-én lép életbe.

Erre vonatkozóan a jogszabály előterjesztésénél lehet adatokat látni: a kormány becslése alapján évi 350 családnak jelenthet segítséget ez a könnyítés. A költségvetésre durván 2,8 milliárd forint extra terhet jelenthet ez a módosítás a kormány által vizsgált 2025.10.16 és 2028.12.31. közöti időszakban.

Az MNB adatai alapján 11 300 CSOK Plusz szerződést kötöttek a bankok 2024-ben, ehhez viszonyítva a 350 eset nem jelentős. De önmagában ez a szám már egyáltalán nem elhanyagolható, hiszen évente 350 olyan családról beszélhetünk, ahol ez a könnyítés segítheti a gyermekvállalást, saját lakáshoz jutást.