3p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Személyes pénzügyek Adó NAV

Könnyű elbukni a kedvezményt: ezekre figyelmeztet most a NAV

mfor.hu

Gyakori hibák az szja-bevallásban. 

Az eddig beérkezett szja-bevallásokból kiderült, hogy a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel. Ezért a NAV segít a szülőknek: összefoglalta a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre az érintetteknek érdemes figyelniük – hívja fel a figyelmet az adóhatóság. 

Eszerint gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. Így például nem veheti igénybe a kedvezményt az, aki négy gyermeket szült, de váláskor az apához kerül a 9 éves kisfia, és az sem, aki a második férjével közösen nevel négy gyermeket, akik kettő a sajátja, kettő a férjéé.

A három gyermeket nevelő anyáknak figyelemmel kell lenniük arra, hogy csak a 2025. szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. A csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezménye pedig a 2025. június 30-át követően folyósított csed, gyed és örökbefogadói díj összegéből vehető igénybe.

A családi kedvezmény számításánál arra kell figyelni, hogy onnantól kezdve, hogy a gyermek a középiskola befejezése után felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait és a szülő már nem jogosult utána a családi pótlékra, ez a gyermek már csak eltartottként vehető figyelembe, nem lehet beszámítani a kedvezményezett eltartottak közé.  Így például az a szülő, akinek van egy 17 éves gimnáziumban tanuló gyermeke, a másik gyermeke pedig tavaly ősztől egyetemre jár és utoljára 2025 júliusában volt jogosult utána a családi pótlékra, a családi kedvezmény szempontjából 2025 augusztusától két eltartottal, de egy kedvezményezett eltartottal számolhat, vagyis 2025. augusztusától adóban számítva, havi 30 ezer forint családi kedvezményre jogosult.

Speciális helyzetet teremt a gyermekek felváltva gondozása is. Előfordult, hogy a családi kedvezményt olyan külön élő szülők is érvényesítették, akik a gyermekeik felett nem közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, gyermekeiket nem azonos időtartamban felváltva nevelik és gondozzák, és ezáltal nem 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra, pedig a családi kedvezményt csak ilyen esetben érvényesíthetik a külön élő szülők 50–50 százalékos arányban.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A parkoló autók sincsenek biztonságban, így kerülheti el a kárt

A parkoló autók sincsenek biztonságban, így kerülheti el a kárt

Nyaranta mintegy 7 ezer gépjárműkárt jelentenek be a Groupama Biztosítóhoz, és ezek jelentős része parkolás közben történik. A társaság szerint a jégverés és a viharok miatti sérülések egy része tudatos felkészüléssel megelőzhető, ezért összegyűjtötték, mire érdemes figyelni már a szezon előtt.

Így utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat

Így utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat

Legutóbb áprilisban volt rendkívüli az ütemezés.

Itt egy fontos májusi időpont a nyugdíjasoknak

Itt egy fontos májusi időpont a nyugdíjasoknak

Áprilishoz képest másik napon jön.

Folytatja – Marad az ÖPOSZ eddigi elnöke

Közgyűlés döntött arról, hogy Mohr Lajos eddigi elnök vezetheti továbbra is a Pénztárszövetséget.

Érdekli mennyi nyugdíjat kapnak a szomszéd településen – itt megnézheti

Érdekli mennyi nyugdíjat kapnak a szomszéd településen – itt megnézheti

Interaktív térképrte kerültek az átlagos nyugdíjak.

Júliustól jön a feketeleves a bankok ügyfeleinek

Júliustól jön a feketeleves a bankok ügyfeleinek

Két hónap múlva lejár a kamatstop és a bankszámlákra, lakásbiztosításokra bevezetett díjstop is. Emelkedhetnek a törlesztőrészletek és a banki díjak is.

Jön az áremelés a bankszámláknál és a lakásbiztosításoknál

Jön az áremelés a bankszámláknál és a lakásbiztosításoknál

Tavaly a lakásbiztosításokra és a bankszámlákra is bevezették az árstopot, de ezek az intézkedések lejárnak az év közepén – erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában. 

Akadoznak a nagyobb összegű átutalások Magyarországon

Akadoznak a nagyobb összegű átutalások Magyarországon – frissítve

A háromnapos bankszünnap után.

Megindult a díjemelési hullám a bankoknál

Megindult a díjemelési hullám a bankoknál

Amint arra számítani lehetett, júliustól már érvényesítik az infláció hatását a lakossági számláik díjainál a bankok, miután június végével lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. A BiztosDöntés.hu adatai szerint csütörtökön három pénzintézet tette közzé az év közepétől hatályos kondíciókat: az emelés mértéke az OTP Banknál és az Ersténél 4,4 százalék környéki, viszont a CIB Bank a 2024-es inflációt is érvényesíti az új díjakban.

Felpörgött az utasbiztosítási piac: nő a kereslet és az átlagdíj is

Felpörgött az utasbiztosítási piac: nő a kereslet és az átlagdíj is

Az idén az első négy hónapban csaknem 12 százalékkal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4 százalékkal 11 ezer forintra emelkedett, az átlagos napidíj pedig személyenként 7,6 százalékkal 896 forintra nőtt a január-áprilisi időszakban – közölte a Netrisk online biztosításközvetítő. 

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG