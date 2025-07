Korrigált a Kormányzati Tájékoztatási Központ a nyugdíjasok élelmiszerutalványával kapcsolatban

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A 30 ezer forintos utalvány papíralapú lesz, többféle címletben, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány 2025. december 31-ig lesz beváltható a vidéki kisboltokban, a nagyobb üzletláncokban, a piacokon, és az őstermelőknél is.

A közlemény szerint a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról a sajtóban megjelent információk hamisak, félrevezetőek. Ahogy más hasonló esetben, ebben is: az utalványok kézbesítését a posta végzi, és ha a postai kézbesítés nem lesz sikeres – mert a nyugdíjas esetleg nincs otthon és nem veszi át az utalványt –, az nem fog elveszni, hanem a postán átvehető lesz 10 munkanapig, és erről a posta a szokásos módon értesítőt hagy – tették hozzá.

A nyugdjíasok élelmiszerutalványával kapcsolatban a kormány először úgy rendelkezett, hogy csak egyszer próbálja meg a postás kivinni, utána már a postán nem, csak a nyugdíjfolyosítónál juthatnak hozzá. Most azonban korrigált a kormány:

