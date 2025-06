Közel kétmillió ember levelet kap a NAV-tól – és lesz is vele dolog

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Magánszemélyek például az automatikus pótlékmentes részletfizetés mellett – amennyiben a feltételek fennállnak – még adómérséklést is kérhetnek. A cégek is kérhetnek részletfizetést, fizetési halasztást, valamint mérséklést a bírság- és vagy pótléktartozásukra – tájékoztattak.

Mind a tartozás, mind a túlfizetés leggyorsabban a NAV Ügyfélportálon (ÜPO) rendezhető, külön program telepítése nélkül, akár okoseszközről is. Ehhez csupán az ÜPO-n kell lekérdezni az adószámla adatait, majd a bankkártyás befizetés vagy átutalás egyetlen gombnyomással elindítható, ahogyan a visszautalás is.

Postán és elektronikus úton is érkezhet a NAV levele. Fotó: MTI

Az adóhivatal csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében kiemelte: most azok kapják elektronikusan vagy postán adószámla-értesítőjüket, akiknek 2024. december 31-én ezer forintnál több túlfizetésük volt, vagy tartozásuk meghaladta az ötezer forintot, és 2025-ben a havonként felszámított fizetendő késedelmi pótlék összege még nem érte el az ötezer forintot.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!