Közeledik az adóbevallási időszak: erre figyeljen oda, különben pórul járhat!

Bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) milliók helyett készíti el a tervezetet, a WHC Payroll szakértői arra figyelmeztetnek, hogy az új kedvezményrendszer útvesztőiben egy apró hiba is súlyos bírságot vonhat maga után. Mutatjuk a legfontosabb határidőket és azt az új nyomtatványt, amely radikálisan egyszerűsítheti az édesanyák adminisztrációját.

A NAV 2026. március 15-től teszi elérhetővé az adóbevallási tervezeteket elektronikus felületen az eszja rendszerében. Az elkészült dokumentum a munkáltatók és kifizetők által év közben bejelentett adatokon alapul, és tartalmazza a megszerzett szja-köteles jövedelmet, az ekhót, az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bérek adóköteles részét. Fontos tudni, hogy a tervezet automatikusan elkészül a magánszemélyeknek, mezőgazdasági őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak is. Aki nem rendelkezik elektronikus azonosítással (KAÜ-azonosító), az március 16-ig kérheti a tervezet postázását SMS-ben, telefonon vagy személyesen.

Több tényezőre is figyelni kell az adóbevallásnál

Fotó: Pixabay

Van, akiknek ki kell egészíteni a tervezetet

Ugyanakkor a WHC Payroll szakértői hangsúlyozzák, hogy bizonyos esetekben a tervezet még ki kell egészíteni különben a bevallás hibás lesz. Ilyen eset például, ha az adózó őstermelőként adóköteles bevételt szerzett, ha egyéni vállalkozó, vagy ha külföldről származó jövedelme volt. Akkor is módosítani kell a tervezetet, ha az illető olyan jövedelmet kapott, amely után saját magának kell megállapítania az adót, vagy ha ellenőrzött tőzsdei kereskedésből származott haszna. Az átalányadózó egyéni vállalkozók számára könnyebbség, hogy ha negyedévente benyújtották az egyszerűsített bevallásaikat, a NAV rendszere ezeket már beépíti a tervezetbe, de az éves korrekciókat nekik is ellenőrizniük kell.

Több változás is érkezett 2026 elejétől, azonban ezek a kedvezmények csak a 2027-es bevallásban lesznek érvényesek. Ilyen változás, hogy a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a munkával szerzett jövedelmük után. 2027-től ez a mentesség kiterjed a munkabérre, a vállalkozói és a megbízási díjakra is.

Emellett a még dolgozó, többgyermekes, nyugdíjas korú anyák munkajövedelme főszabály szerint szocho-mentes, 2026. január 1-től az éves átlagkereset négyszeresét – 34 356 720 forintot – meghaladó jövedelemrész után már meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, amit szintén a jövő évben kell a bevallásban feltüntetni.

Ha ez nincs rendben, bírság lehet a vége

Az adóbevallás kitöltésekor rendkívül fontos az év közben tett adóelőleg-nyilatkozatok felülvizsgálata. Amennyiben valaki jogalap nélkül kérte a kedvezmények – például családi vagy személyi kedvezmény – érvényesítését, vagy a nyilatkozott költségei jelentősen eltérnek a valóságtól, 12 százalékos különbözeti bírságot köteles fizetni a befizetési különbözet után. Ez a bírság akkor kerülhető el, ha a különbözet nem haladja meg a 10 ezer forintot. Ezért a WHC Payroll feltétlenül javasolja, hogy mindenki vesse össze az év közben leadott nyilatkozatait a tényleges éves adatokkal, mielőtt véglegesíti a bevallást.

Az időszak legfontosabb napja a május 20.; eddig kell beküldeni a módosított tervezetet vagy az önállóan elkészített (25szja jelű) bevallást, megfizetni az esetleges adótartozást, és rendelkezni az adó 1+1 százalékáról.