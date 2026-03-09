3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Személyes pénzügyek Adó

Közeledik az adóbevallási időszak: erre figyeljen oda, különben pórul járhat!

mfor.hu

Március 15-én startol az szja-bevallási szezon.

Bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) milliók helyett készíti el a tervezetet, a WHC Payroll szakértői arra figyelmeztetnek, hogy az új kedvezményrendszer útvesztőiben egy apró hiba is súlyos bírságot vonhat maga után. Mutatjuk a legfontosabb határidőket és azt az új nyomtatványt, amely radikálisan egyszerűsítheti az édesanyák adminisztrációját.

A NAV 2026. március 15-től teszi elérhetővé az adóbevallási tervezeteket elektronikus felületen az eszja rendszerében. Az elkészült dokumentum a munkáltatók és kifizetők által év közben bejelentett adatokon alapul, és tartalmazza a megszerzett szja-köteles jövedelmet, az ekhót, az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bérek adóköteles részét. Fontos tudni, hogy a tervezet automatikusan elkészül a magánszemélyeknek, mezőgazdasági őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak is. Aki nem rendelkezik elektronikus azonosítással (KAÜ-azonosító), az március 16-ig kérheti a tervezet postázását SMS-ben, telefonon vagy személyesen.

Több tényezőre is figyelni kell az adóbevallásnál
Több tényezőre is figyelni kell az adóbevallásnál
Fotó: Pixabay

Van, akiknek ki kell egészíteni a tervezetet

Ugyanakkor a WHC Payroll szakértői hangsúlyozzák, hogy bizonyos esetekben a tervezet még ki kell egészíteni különben a bevallás hibás lesz. Ilyen eset például, ha az adózó őstermelőként adóköteles bevételt szerzett, ha egyéni vállalkozó, vagy ha külföldről származó jövedelme volt. Akkor is módosítani kell a tervezetet, ha az illető olyan jövedelmet kapott, amely után saját magának kell megállapítania az adót, vagy ha ellenőrzött tőzsdei kereskedésből származott haszna. Az átalányadózó egyéni vállalkozók számára könnyebbség, hogy ha negyedévente benyújtották az egyszerűsített bevallásaikat, a NAV rendszere ezeket már beépíti a tervezetbe, de az éves korrekciókat nekik is ellenőrizniük kell.

Több változás is érkezett 2026 elejétől, azonban ezek a kedvezmények csak a 2027-es bevallásban lesznek érvényesek. Ilyen változás, hogy a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a munkával szerzett jövedelmük után. 2027-től ez a mentesség kiterjed a munkabérre, a vállalkozói és a megbízási díjakra is.

Emellett a még dolgozó, többgyermekes, nyugdíjas korú anyák munkajövedelme főszabály szerint szocho-mentes, 2026. január 1-től az éves átlagkereset négyszeresét – 34 356 720 forintot – meghaladó jövedelemrész után már meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, amit szintén a jövő évben kell a bevallásban feltüntetni.

Ha ez nincs rendben, bírság lehet a vége

Az adóbevallás kitöltésekor rendkívül fontos az év közben tett adóelőleg-nyilatkozatok felülvizsgálata. Amennyiben valaki jogalap nélkül kérte a kedvezmények – például családi vagy személyi kedvezmény – érvényesítését, vagy a nyilatkozott költségei jelentősen eltérnek a valóságtól, 12 százalékos különbözeti bírságot köteles fizetni a befizetési különbözet után. Ez a bírság akkor kerülhető el, ha a különbözet nem haladja meg a 10 ezer forintot. Ezért a WHC Payroll feltétlenül javasolja, hogy mindenki vesse össze az év közben leadott nyilatkozatait a tényleges éves adatokkal, mielőtt véglegesíti a bevallást.

Az időszak legfontosabb napja a május 20.; eddig kell beküldeni a módosított tervezetet vagy az önállóan elkészített (25szja jelű) bevallást, megfizetni az esetleges adótartozást, és rendelkezni az adó 1+1 százalékáról.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nők előre: így zárul az a bizonyos bérolló

Nők előre: így zárul az a bizonyos bérolló

Vannak pozitív jelek, de van ami sosem változik majd a szakértők szerint.

Még ilyet! Ez az otthonokat érintő fontos szolgáltatás nem lett drágább

Még ilyet! Ez az otthonokat érintő fontos szolgáltatás nem lett drágább

Zajlik a lakásbiztosítási kampány, máris vannak fontos megállíptások ezeb a téren.

Új horizontot nyit, ezért is pörgött fel ez a két nagy állami támogatás

Új horizontot nyit, ezért is pörgött fel ez a két nagy állami támogatás

Egymást erősítheti két meghatározó otthonteremtési kedvezmény az adatok alapján.

Ismét gimnazistákat vár a milliós összdíjazású verseny

Március 15-ig jelentkezhetnek a gimnáziumokban tanuló diákok az immár hatodik alkalommal zajló Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre – hangzott el csütörtökön a szervezők és a támogatók képviselői által tartott sajtótájékoztatón. A négyfős csapatok három fordulóban mérik össze a tudásukat, ebből az első kettő online zajlik, a május 13-i országos döntőn viszont már személyesen vehetnek részt a vármegyei fordulók győztesei, Budapesten.

Így vásárolhat sokkal olcsóbban laptopot vagy ruhát: egyre többen élnek a lehetőséggel

Így vásárolhat sokkal olcsóbban laptopot vagy ruhát: egyre többen élnek a lehetőséggel

Az egészségpénztárak szolgáltatási kiadásaiban felpörgött a lakáshitel és az egyéb szolgáltatás. Az 180 napos várakozás eltörlését sokan kihasználták.   

Már több mint 200 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Már több mint 200 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Április végéig lehet megtenni. 

Bezuhant a babaváró, de a munkáshitel sem hasít

Idén januárban 84,33 milliárd forintot tett ki az új személyihitel-szerződések szerződéses összege, ami 13,9 százalékkal múlta felül a 2025 azonos időszakában kihelyezett hitelösszeget – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Ez alapján tehát biztatóan indult 2026, igaz, a januári kihelyezés ezúttal elmaradt a decemberitől, pedig jellemzően ennek a fordítottja szokott igaz lenni.

Eldobja a pisztolyt a kutakon

Eldobja a pisztolyt a kutakon

Folytatódik az üzemanyagok drasztikus áremelkedése csütörtökön is.

Nem jött be a kormány mesterterve: kevesen költötték lakásra a nyugdíjpénzt

Nem jött be a kormány mesterterve: kevesen költötték lakásra a nyugdíjpénzt

Rekord összegű befizetés, szép hozamok, de veszteséges működés jellemezte az önkéntes nyugdíjpénztári szektort 2025-ben. A lakáscélú felhasználás jócskán a várakozások alatt alakult. 

Már 40 ezer fölött jár az Otthon Start szerződések száma

Már 40 ezer fölött jár az Otthon Start szerződések száma

A lakásvásárlást tekintve több mint negyvenezer fiatalt hozott helyzetbe az Otthon Start hitelprogram – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a program bevezetése óta eltelt hat hónap eredményeit ismertetve szombaton Debrecenben.  

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168