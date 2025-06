A külföldön nyaraló családok ennyit költenek átlagosan

Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményük szerint a legnépszerűbb úti célok továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria, emellett feljövőben vannak a kelet-közép-európai országok is, mint például Csehország, főként a rövid, 1-2 napos utazásoknál. A dél-európai régió nemcsak a legkedveltebb úti cél, de itt töltik átlagosan a leghosszabb időt is, átlagosan 5-10 napot a magyar turisták.

Horvátország, Olaszország és Spanyolország legnépszerűbb

Az idén utazóknak összességében a negyede tervez egyhetesnél hosszabb külföldi utat, és ezeket elsősorban a nyári hónapokra időzítik. Sokan több utazást is terveznek, 12 százalék kétszer, 8 százalék pedig háromszor vagy még többször is tervez külföldi utazást – írták.

A megkérdezettek többsége egyértelműen áremelkedésre számít, háromnegyedük szerint idén minden, nyaraláshoz kapcsolódó szolgáltatás drágább lesz, így magasabb költségekre számítanak az utazás, a szállás, a belépők és az éttermi fogyasztás esetében is.

Az egy utazásra szánt átlagos összeg egy család esetén 575 ezer forint körül alakul. Érdekes, hogy a kettesben utazó párok is közel ennyit, 540 ezer forintot szánnak egy útra. A legdrágább utazásoknak a repülős utak számítanak, amelyekre átlagosan 700 ezer forintot szánnak a magyarok, ez több mint duplája az autós, vonatos vagy buszos utazások várható 300 ezer forint körüli költségének – tették hozzá.

A külföldre készülők kétharmada tervez utasbiztosítást kötni, a múlt évhez képest 3 százalékkal nőtt azok aránya, akik ezt mindegyik utazásukra meg is teszik. A válaszadók több mint negyedével történt már valamilyen káreset a külföldi nyaralás alatt, és 53 százalékuk reálisnak tartja, hogy vele is megtörténhet ilyen. Az egészségügyi szolgáltatások meghatározóak az utasbiztosítás kiválasztásakor – mutatta ki a kutatás.