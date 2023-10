Kutatás derítette ki, milyenek a megtakarítási szokásaink

Az MBH Bank a Takarékossági világnap alkalmából reprezentatív kutatást végzett a lakosság körében, amelyben a magyarok megtakarítási szokásait vizsgálták. A megkérdezettek háromnegyede (78 százalék) nyilatkozott úgy, hogy készít pénzügyi terveket havi, negyedéves vagy akár éves szinten, a legtöbben havi rendszerességgel (42 százalék) gondolják át költéseiket. A kutatásból fény derült arra is, hogy az emberek 76 százaléka 100 ezer forint alatti összeget tesz félre havonta, ugyanakkor ez az érték a Közép-Dunántúli régióban jóval magasabb.

A megkérdezettek körében a válaszadók életkorával együtt növekszik azok száma is, akik nem készítenek pénzügyi terveket, a települések nagysága azonban pozitív irányba mozdítja ugyanezen értéket. Akik hosszabb távon készítenek pénzügyi terveket, leginkább 3 éven belüli időtávra terveznek előre (81 százalék), és mindössze 19 százaléka nyilatkozott úgy a megkérdezetteknek, hogy ennél hosszabb távú pénzügyi céljai lennének. Rövid és középtávon a lakásfelújítás és autóval kapcsolatos költések a legjellemzőbbek, míg a hosszútávon tervezőknél a saját lakás és a nyugdíj témája is felmerül.

Inkább a fiatalabbak készítenek pénzügyi tervet. Fotó: Depositphotos

Az emberek majdnem 90 százaléka szokott megtakarítani, közülük a legnagyobb arányban havi néhány tízezer forintot, azonban a 27-35 éves korosztályban, valamint a Közép-Dunántúli régióban magasabb azok aránya, akik 200 ezer forint felett tudnak félretenni. A megtakarítással rendelkezők közel fele (48 százalék) rendelkezik három vagy több havi jövedelemnek megfelelő összeggel, ahogy pedig növekszik az életkor, úgy növekszik azok aránya is, akiknek ilyen mértékű megtakarítása van. A válaszadók legfőbb célja a biztonsági tartalék képzése, ezt pedig szorosan követik azok, akik lakásfelújításra vagy nyaralásra szánják félretett pénzüket. A megtakarítási lehetőségeket jelentősen visszavetette a Covid19-világjárvány, ugyanis ezt követően az emberek megtakarításainak üteme a felére csökkent, de 2023-ban ez már újra a Covid előtti ütemben növekszik.

„Az MBH Banknál számos lehetőséget kínálunk ügyfeleinknek arra, hogy ne csak a váratlan helyzetekre tudjanak felkészülni, hanem segítséget nyújtsunk számukra abban is, hogy könnyebben elérjék rövid és hosszú távon kitűzött céljaikat, mindemellett pedig gondoskodni tudjanak családjuk és nyugdíjas éveik anyagi biztonságáról is. A megtakarítás során az egyik legfontosabb szempont, amelyet a takarékoskodni vágyóknak érdemes szem előtt tartania, hogy ne tartsanak mindent egy kosárban, hanem osszák meg a befektetéseiket, melyre számos termék érhető el bankunknál, ilyen például az MBH Rendszeres Megtakarítási Program, Nyugdíj- előtakarékossági számla, MBH kötvények vagy az MBH Trezor Számla is ezt a célt szolgálja”