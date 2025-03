Lakásbiztosítási matek: tízből kilencen jobban jártak

Az újonnan kötött, családi házak lakásbiztosításait nézve a budapestieké a legmagasabb díj, közel 55 ezer forint, ami érthető, hiszen az országon belül itt a legmagasabbak a lakóingatlan-árak. A családi házak esetében Pest és Győr-Moson-Sopron vármegye következik a főváros után 46 ezer és 45 ezer forintos átlaggal. A családi házaknál a Hajdú-Bihar, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeieknél a legalacsonyabb az átlagdíj, 37-40 ezer forint. A lakásoknál szintén a fővárosban a legmagasabbak az átlagok, megközelítik a 25 ezer forintot. Itt a Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyei díjak következnek a budapestiek után 24 ezer, illetve 23 ezer forintos összeggel. Míg a Somogy, Fejér és Tolna vármegyében lévő lakások 17-18 ezer forint volt a mostani kampány során. A részletes adatokból az is látszik, hogy átlagosan az 1983-ban épült, azaz 42 éves családi házak esetében cserélték le a régi lakásbiztosításukat a Netrisk.hu ügyfelei, a lakások esetében pedig 49 év az átlagéletkor. A családi házak átlagéletkora Pest, Győr-Moson-Sopron vármegyében a legalacsonyabb a lakásbiztosítási adatok alapján, ezek ugyanis 36-38 évesek. A legidősebb házak Csongrád, Baranya, Békés és Tolna vármegyében vannak, amelyek 58-50 évesek. A lakásoknál a Pest, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyéből „érkeztek” a legfiatalabbak, ezek 32-34 évesek. Az új biztosítással rendelkezők lakások közel a Nógrád vármegyeiek a legrégibbek, ezek ugyanis 1964-ben épültek átlagosan.

A Netrisk a részletes adatait ismertetve beszámolt arról is, hogy a kampányban kötött lakábiztosítások alapján mely térségekben milyen idősek a lakóingatlanok.

„A lakásbiztosítási kampány még fiatalnak mondható, hiszen tavaly került sor rá először. Bár a saját adataink alapján fokozott az érdeklődés, még mindig sokkal több lakóingatlan-tulajdonosnak lenne érdemes felülvizsgálnia a biztosítását és megnéznie a teljes kínálatot. Egyrészt, mert olcsóbban, és nagyobb szolgáltatási portfolióra kaphat lakásbiztosítást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy számos kiegészítő biztosítás kapcsolódhat a lakásbiztosításhoz, például huszonnégyórás hibaelhárítás, balesetbiztosítás is. Emellett szintén nagyon fontos, hogy az ingatlan jelenlegi értékére szóljon a biztosítás. Egy 5-10 évvel ezelőtt megkötött lakásbiztosítás esetében ugyanis az ingatlan értéke jóval alacsonyabb lehet, ez pedig egy a kártérítési összegnél problémákat okozhat” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Az ügyfelek többsége új biztosítást kíván kötni, az érintettek kisebb része a meglévő szerződését módosította. Továbbra is jelentős az online összehasonlító oldalak szerepe, amelyek látogatottsága meghaladja a százezret. Az összehasonlítások nyomán minden negyedik ügyfél fogyasztóbarát otthonbiztosítást választ. Nagy arányban jelennek meg a kínálatban önrészes termékek, amelyek kapcsán az MNB átlátható ügyféltájékoztatást vár el a piaci szereplőktől és közvetítőktől. A jegybank egyúttal javasolja a fogyasztóknak, hogy kellő körültekintéssel vizsgálják meg a szerződési feltételeket, különös figyelmet fordítva az önrészes konstrukciók sajátosságaira.

Csak most következik a hajrá a lakásbiztosítási kampányban. A Netrisk érdekes adatokat közölt az „érintettekről”.

