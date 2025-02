Lakásfelújításra használná a SZÉP-kártyát? Erre figyeljen oda!

Aki idén nagyobb összeget tervez lakásfelújításra fordítani, annak érdemes év közben a SZÉP-kártya juttatásainak felét tartalékolni, így év végén a teljes keret egyben felhasználható. A lakáscélú költés megfontolandó azon kártyabirtokosoknak is, akiknek az utóbbi években nagyobb összeg halmozódott fel a SZÉP-kártyáján. Közeledik ugyanis egy fontos határidő, 2025. március 20., ez azért fontos, mert a jogszabály szerint az el nem költött SZÉP-kártyás juttatásokból az utalást követő 365 nap után évente két alkalommal, március 20-án, vagy szeptember 20-án egy egyszeri, 15 százalékos díjat von le a kártyakibocsátó.

Bővült a SZÉP-kártya felhasználási köre, hiszen január 1-től lakásfelújítással kapcsolatos termékek is megvásárolhatóak SZÉP-kártyával az elfogadásra szerződött üzletekben – írja közleményében az OTP. A változás után így beszerezhető többet között bútor, festék, mindenféle építő- és burkolóanyag, fürdőszobai termék, de lámpák és szerszámok is. A felújítást végző szakemberek munkadíja viszont nem fedezhető SZÉP-kártyával.

Már lakásfelújítási termékek megvásárlására is használható a SZÉP-kártya.

