Lakáshitel, személyi hitel: hatalmas rekordok születtek a bankoknál

Decemberben sem csillapodott a lakáshitelek iránti kereslet: a Magyar Nemzeti Bank most közzétett adatai szerint 268,8 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a háztartások, ami ugyan minimálisan elmaradt a novemberi, 274 milliárdos rekordtól, a kevesebb munkanap miatt egyáltalán nem tükröz visszaesést – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Egyszerűen mindent visz az Otthon Start

A jegybank által közölt adatok alapján a lakáshitel-piac száguldásáért egyértelműen az Otthon Start Program okolható leginkább: az év utolsó hónapjában megkötött új lakáshitel-szerződések bő 80 százalékához kötődött valamilyen állami támogatás, a támogatott hitelek döntő részét pedig a szeptember óta elérhető, új konstrukció adja.

Az Otthon Start a múlt év egészében is drasztikus növekedést hozott a lakáshitelek piacán: az új szerződések összege 1970 milliárd forintot tett ki, ami amellett, hogy újabb rekord, 45,8 százalékos bővülést is tükröz az előző évi csúcshoz képest. Az Otthon Start hatását jól szemlélteti – emeli ki Gergely Péter –, hogy csak az utolsó negyedévben nagyjából 800 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket a bankok, miközben a támogatott lakáshitelek új kihelyezéseken belüli, összeg szerinti aránya 2025. egészére 46 százalék közelébe ugrott az egy évvel korábbi 25,4 százalékról.

Nagyon vitték a személyi kölcsönöket is

Az MNB adatai szerint a múlt év másik nagy nyertesei egyértelműen a személyi kölcsönök voltak a lakossági hitelpiacon: ezeknél az új szerződések összege szintén új csúcsra, 1 120 milliárd forint fölé emelkedett 2025-ben, ami csaknem 37 százalékos ugrás a megelőző évi mennyiséghez képest. A gyermekvállalásra készülő házaspárok támogatását célzó babaváró hitelnél viszont tovább csökkent a kereslet: a tavaly regisztrált, 231,1 milliárd forintnyi új szerződés bő egytizedével kevesebb az egy évvel korábbinál. A múlt év januárjában startolt munkáshitel iránt szintén lassan, de szinte folyamatosan csökken a kereslet: az új szerződések összege decemberre új mélypontra, 8,4 milliárd forint alá süllyedt. Ezzel együtt az új konstrukció közel 168 milliárd forintnyi új szerződést hozott össze történetének első éve alatt, ami egyáltalán nem elhanyagolható mennyiség.