Személyes pénzügyek Lakáshitel Otthon Start Pinned

Lakáshitele van? Így csökkentheti okosan a törlesztőket

mfor.hu

A 2026-os minimálbér-emelés nem várt helyről hoz segítséget a lakáshiteleseknek: az egészségpénztári megtakarításokból törleszthető havi keretösszeg 11 százalékkal emelkedett. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint egy házaspár így évente már közel 233 ezer forintot kaphat vissza „ajándékba”, csupán a tudatos pénztárhasználat révén.

A 2026-os év jelentős változást hozott a munkavállalók és a lakáshitelesek életébe is: a bruttó minimálbér összege 322 800 forintra emelkedett. Ez az emelés automatikusan magával húzott egy kevesek által ismert, de annál hatékonyabb állami támogatási formát: az egészségpénztárakon keresztül igénybe vehető lakáshitel-törlesztési támogatást. A hatályos jogszabályok szerint ugyanis a pénztári tagok a mindenkori minimálbér 15 százalékáig kérhetik a törlesztőrészletük kifizetését a pénztári számlájukról önsegélyező szolgáltatásként.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-ban a havi limit 48 420 forintra nőtt – írja a portál.

Éves szinten így fejenként 581 040 forintot lehet ilyen módon törleszteni, ami után a 20 százalékos szja-visszatérítésnek köszönhetően 116 208 forintot utal vissza az állam a pénztári számlára.

„Sokan még mindig csak gyógyszerre vagy magánorvosi vizsgálatok kifizetésére használják az egészségpénztárukat, pedig a lakáshitel-törlesztés az egyik leghatékonyabb módja az adóvisszatérítés maximalizálásának” – mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. „Egy 20 éves futamidejű hitel esetén ezzel a módszerrel több millió forintot spórolhat meg összességében egy család.”

Ez pedig mind többeket érint, ugyanis az elmúlt hónapokban valóságos roham indult a hitelpiacon: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint novemberben – az októberi történelmi csúcsot túlszárnyalva – újabb rekord dőlt meg és 274 milliárd forintra emelkedett az új lakáshitel-szerződések összege. Mindez egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető, amely a teljes kihelyezés több mint 70 százalékát tette ki. A hitelfelvevők számára most az egyik legfontosabb kérdés a törlesztőrészletek optimalizálása, amiben az egészségpénztárak nyújtják a legnagyobb segítséget.

Duplázható keret és megszűnő várakozási idő

Ez a lehetőség különösen a házaspárok számára kínál kiugró előnyöket – hangsúlyozza a szakértő. Ha ugyanis a lakáshitelben mindkét fél adósként, adóstársként szerepel, és mindketten rendelkeznek saját egészségpénztári számlával, a keret megduplázható. Így a család havi szinten már 96 840 forintot, éves szinten pedig több mint 1,1 millió forintot tud a pénztári befizetéseiből rendezni a bank felé.

 

Ebben az esetben a család összesített adóvisszatérítése eléri a 232 416 forintot. Hogy ez mekkora segítséget jelent, jól mutatja egy átlagos hitelösszeg példája: egy 25-30 millió forintos összegű Otthon Start hitel esetén a havi törlesztőrészlet jellemzően 116-140 ezer forint körül alakul. A kapott adóvisszatérítés tehát akár másfél-két havi teljes törlesztőrészletet fedez.

A rendszer rugalmasságát tovább növeli, hogy a 2025 júliusa óta érvényben lévő szabályok szerint már nem kell 180 napot várni a befizetett összeg felhasználásával az önsegélyező szolgáltatásoknál. Ez azt jelenti, hogy a tagok szinte azonnal elindíthatják a kifizetést a lakáshitelükre, amint a pénz megérkezett a számlájukra. A szolgáltatás igénybevételéhez csupán a hitelszerződés másolatára és az utolsó három havi banki kivonatra van szükség, amellyel igazolható a folyamatos, elmaradásmentes törlesztés lakáscélú jelzáloghitel esetén.

Online ügyintézéssel és kedvezményekkel segítik a pénztárak a leendő tagokat

Mind népszerűbbek az egészségpénztárak, az öngondoskodási kedv pedig soha nem látott mértéket öltött: az MNB adatai szerint már 2025 első kilenc hónapjában 80 ezer új belépőt regisztráltak, ezzel a hazai pénztártagok száma átlépte az 1,24 milliót, ami 2024 év végéhez képest 4,7 százalékos növekedést jelentett. A hazai pénztári piac szereplői felkészültek a megnövekedett igényekre, és eltérő digitális megoldásokkal, ösztönzőkkel versenyeznek a tagokért.

 

