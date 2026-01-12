Lakásvásárlás? Támogatást is kaphat, ha résen van

Január 20. után végleg elúszhat a 2026 előtt felvett lakáshitelekhez kapcsolódó, 1 millió forintos közszolgálati otthonteremtési támogatás, mivel a határidő jogvesztő – hívta fel a figyelmet az ingatlan.com. Havi szinten is számottevő összeg maradhat az érintetteknél. Hiszen a támogatás fejenként jár, ha például egy házaspár mindkét tagja mindkét tagja jogosult rá, akkor akár havi 166 ezer forintos megtakarítást érhetnek el vagy 2 milliós önrész-hozzájárulást is kaphatnak. Sok munkáltatónál most döntenek a 2026-os juttatási csomagokról, ezért a fiatalok lakhatási támogatása költséghatékony és népszerű megoldás lehet az Otthon Start Program miatt. Fontos, hogy a fiatalok lakhatási támogatása nem kombinálható a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési táogatásával.

A közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása, valamint a 35 év alattiaknak adható munkáltatói lakhatási támogatás egyaránt komoly pénzügyi segítséget jelenthet, mégis sok érintett csak most szembesül azzal, hogy határidőkön és munkáltatói döntéseken múlik, valóban élni tud-e a lehetőséggel – hívja fel a figyelmet az ingatlan.com összeállítása.

Figyelni kell a részletekre, ha számolnánk a lakhatási támogatásokkal

Fotó: Depositphotos

A közszolgálati támogatásnál különösen fontos dátum január 20. A 2026 előtt kötött lakáshitel-szerződések esetében a foglalkoztatottaknak eddig kell jelezniük az igényüket a munkáltató felé. A határidő jogvesztő, vagyis aki erről lemarad, az 2026-ra már nem tudja érvényesíteni a támogatást, és havonta akár 83 ezer forint támogatástól ehet el. Mivel az évente adható 1 millió forint fejenként jár, ezért egy közszolgálatban dolgozó házaspár 2026-ban akár 2 millió forintos segítséget kaphat, ami havi bontásban körülbelül 166 ezer forintos tehercsökkenést jelent a lakáshitel törlesztésében. A nagyságrendet mutatja, hogy az ingatlan.com-csoporthoz tartozó money.hu adatai szerint pont 166 ezer forintos törlesztőrészlete jelenleg a legkedvezőbb 23 millió forintos, 20 éves futamidejű használt lakás megvásárlására felvehető hiteleknek.

Nem automatikus a támogatás

Fontos részlet az is, hogy nem csak az aktív munkavégzés számít: azok is jogosultak lehetnek, akiknek fennáll a foglalkoztatotti jogviszonyuk, de tartósan távol vannak a munkától – például GYES, GYED vagy fizetés nélküli szabadság miatt. A fejenként járó legfeljebb 1 millió forintos támogatást önerőként is fel lehet használni egy új lakáshitelhez, ebben az esetben az igényléstől számított 180 nap áll rendelkezésre a hitelszerződés megkötésére. A lakáscélú támogatás akkor is igényelhető, ha valaki adóstársként szerepel a hitelügyletben nem pedig tulajdonosként. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása nem automatikus, minden évben újra és újra döntést kell hoznia a kormánynak, hogy a következő időszakban is biztosítja-e a támogatást.

Ezzel párhuzamosan sok munkahelyen ezekben a napokban dől el, hogy 2026-ban megjelenik-e a juttatási csomagban a 35 év alattiak lakhatási támogatása. Ez a konstrukció havi 150 ezer forintig adómentesen adható, és nemcsak hiteltörlesztésre, hanem bérleti díj kifizetésére is felhasználható. A támogatás adminisztrációja minimális, és a bérkifizetéshez hasonlóan a havi támogatás közvetlenül a munkavállaló bankszámlájára is érkezhet.