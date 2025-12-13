Láthatatlan tűz égeti lassan a magyarok ezermilliárdjait

12 626,5 milliárd forint hever látra szóló betétben, azaz lekötés nélkül a bankszámlán. Az MNB előzetes adatai alapján 2025. III. negyedévében ekkora összeg hevert lekötetlenül a magyarok bankszámláján. A legnagyobb baj ezzel, hogy a bankok csak minimális kamatot kínálnak ezekre az összegekre, vagyis ténylegesen ezen összeg vásárlóértéke csökken – írja friss összeállításában a Bankmonitor.

Az idei év első 11 hónapjában mért éves inflációs adat átlaga 4,5 százalék, ezzel korrigálva a lekötetlen pénzmennyiség ténylegesen 568,19 milliárd forintot veszített az értékéből egyetlen év alatt. Ez komoly áldozat, amit a magyarok fizetnek a rugalmasság, könnyű hozzáférhetőség oltárán.

Kamatozhat a pénz lekötés nélkül is a számlán

Persze van előnye is annak, hogy nem köti le valaki a pénzét, így a kérdéses megtakarításhoz gyorsan, könnyedén hozzá lehet férni. Az pedig nem fordulhat elő, hogy a kérdéses összeg nominálisan veszít az értékéből. Persze hozam nincsen és az infláció is pusztítja a látra szóló betétek vásárlóértékét.

De tényleg nincsen hozam, kamat ezekre az összegekre? A legtöbb számla esetén ez a kijelentés megállja a helyét, akad azonban néhány kivétel.

Gránit Bank prémium számla 4,8 százalékos éves kamattal

Itt van mindjárt a Gránit Bank prémium bankszámlája, ahol évi 4,8 százalékos kamatot fizetnek a számlán lévő egyenleg után. A kamatozás napi, így az EBKM értéke 4,92%, azaz meghaladja az éves kamatszintet.

A kamat a jegybanki alapkamathoz van kötve, a mindenkori alapkamat -1,70 százalékpont a látra szóló kamatszint. Ez fontos szempont, ugyanis az alapkamat csökkenésével a számlán elérhető kamatszint is csökkenne.

Revolut számlák: 1,25-4,75 százalékos éves kamat

A Revolut számláinál is értelmezhető kamatszintet lehet elérni: csomagtól függően az éves kamatszint 1,25 százalék és 4,75 százalék között alakul. (A Standard csomagnál 1,25 százalék az éves kamat, míg az Ultra csomagnál már 4,75 százalékos éves kamat is elérhető a látra szóló egyenlegre.)

A kamatozás itt is napi, nincs minimum összeg és a pénzhez természetesen bármikor hozzá lehet férni.

Cofidis Takarékszámla évi 3,5 százalékos kamat

A Cofidis Banknál is elérhető egy olyan takarékszámla, ahol évi 3,5 százalékos kamatot fizetnek a látra szóló egyenlegre. Nincs minimális összeg, a pénzhez a számlatulajdonos bármikor hozzáférhet.

A kamatot havonta, a hónap utolsó napján írják jóvá. Az EBKM értéke 3,56 százalék.

Akik kimaradtak a listából

Csak olyan bankok, számlák kerültek be a felsorolásba, ahol komoly korlátozás nélkül elérhető a kérdéses számla, kamatszint. Vannak olyan bankok, ahol kiemelt ügyfeleknek elérhető kedvező kamatszint. Illetve bizonyos speciális megállapodásoknak megfelelő cégek alkalmazottai, illetve vezetői is elérhetnek jelentősebb kamatszintet egyes bankoknál.

Emellett kimaradtak azok a megtakarítási számlák, ahol a kedvezőbb kamat elnyerésének feltétele a számlaegyenleg folyamatos – hónapról hónapra történő – növelése. Ezen számláknál jellemzően a pénzkivételnek is az a következménye, hogy az adott hónapban már nem érhető el a teljes kamat.

Érdemes tehát mindenkinek a saját céljai és lehetőségei alapján szétnézni a bankok között.

Ellensúlyozza ez a kamatszint az inflációt?

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy hazánkban a betétek után adót kell fizetni, ez pedig igaz a lekötés nélkül kamatozó összegekre is.

Jelenleg az adó mértéke a hozam 28 százaléka, ez 15 százalék személyi jövedelemadóból és 13 százalék szociális hozzájárulási adóból áll össze. Azaz a bruttó kamatnak csak a 72 százalékát kapja meg a számlatulaj végül, ugyanis a hazai bankok intézkednek a levonásról. Például a 4,8 százalékos éves bruttó kamat nettó 3,456 százaléknak felel meg.

Fontos, hogy a Revolutnál lekötött, elhelyezett pénzek sem mentesülnek az adófizetés alól, de ott speciális szabályok vannak érvényben. A Revolut jelenleg levonja a 15 százalék litván forrásadót, ezt követően a kettős adóztatás elkerülése miatt már a hazai 15 százalékos szja-t nem kell megfizetni. De az adóbevallásban szerepeltetni kell a tételt és jellemzően a 13 százalék szochót rendezni kell. Az érintett ügyfeleknek érdemes adótanácsadóhoz fordulniuk, aki pontosan meg tudja mondani az adott személyre milyen adózási szabályok érvényesek.

Összességében a jövőben várható inflációból érdemes kiindulni: a kormány 3,6 százalékos áremelkedést vár jövőre, az MNB szeptemberi előrejelzése alapján 3,8 százalék körül alakulhat a 2026-os infláció. Ezt az inflációt nagyságrendileg ellensúlyozni tudják egyes látra szóló betéti kamatok.

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a kérdéses számlákhoz kapcsolódhatnak más költségek és szolgáltatások is. Például a Gránit Bank prémium számlájának is van számlavezetési díja, illetve a Revoultnál a legdrágább csomagnál érhető el a legmagasabb látra szóló betéti kamat. Persze ezen csomagok számos extrát is tudnak nyújtani olcsón, vagy akár teljesen ingyen – írja a Bankmonitor összeállítása.

Állampapír, lekötött betét

Természetesen vannak más mérsékelt kockázatú lehetőségek is, amelyekkel értelmezhető hozamot lehet elérni.

Lekötött betétek

A lekötött betéteknél például a pénzt egy meghatározott időre nélkülöznünk kell, cserébe magasabb éves kamatot lehet elérni. Ez a magasabb kamatszint akár évi 8 százalék, vagy azt meghaladó is lehet. Az idő előtti pénzkivételnél a betett pénzünket visszakapjuk, de jellemzően az időarányos kamatot elveszítjük.

Lényeges, hogy a magasabb betéti kamatoknál jellemzőn extra feltételeket is elvárnak a bankok. Vagy új pénzt lehet lekötni: olyan összeget, amivel növeljük a banknál lévő megtakarításunkat, vagy a betét mellé még szükséges meghatározott összegben más megtakarítást is választani.

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a lekötött betétek kamata ugyanúgy adóköteles, mint a lekötés nélkül elért kamat.

Lakossági állampapírok

A lakossági állampapírok között is találni szép számmal olyan lehetőséget, ahol értelmezhető kamatot lehet elérni. Az 5 éves futamidejű FixMÁP esetében az éves kamatszint 7 százalék. Illetve ott van akár a Magyar Állampapír Plusz, ahol az 5 éves futamidő alatt a kamat évi 6,5-7,5 százalék között alakul. (Az idő előrehaladtával fokozatosan emelkedik a kamatszint.)

Ezen lehetőségek nagy előnye, hogy a kamat nettó, azaz nem vonnak le semmilyen adót. Illetve idő előtti kiszállás esetén az időarányos kamatot megkapja az megtakarító.

Hátránya ezen megoldásoknak, hogy nincs tőkegarancia, lejárat előtti visszaváltás, eladás esetén az éppen akkor jegyzett árfolyamot kapjuk meg időarányos kamattal növelten. Ami jó hír, hogy a Kincstár jelenleg az ilyen papírokra 99 százalékos visszavásárlási árfolyamot jegyez, azaz náluk mondhatni 1 százalék költség mellett ki lehet szállni a befektetésből. A Magyar Állampapír Plusz abból a szempontból különleges, hogy azt mindenféle veszteség nélkül el lehet adni évente egyszer a kamatfizetést követően – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor összeállítása.