Lázasan készülnek a BL-döntőre, a fizetések is megváltoznak



A digitális megoldásokra történő átállás a készpénzről terjed, de még van lehetőség a fejlődésre. A kártyás fizetések a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint éves összevetésben 2025-ben 17,5 százalékkal nőttek, a mobilfizetések volumene pedig csaknem 40 százalékkal bővült. A kártyás vásárlások darabszáma is emelkedett 7,7 százalékkal, az értékük pedig csaknem 20 százalékkal bővült – mondta Márkus Gergely, a Mastercard country managere a kártyatársaság sajtóeseményén.

A cég tavalyi kutatásának főbb eredményei szerint a kártyapenetráció gyakorlatilag 100 százalékos, lassan már a kiskorú gyerekeknek is van kártyájuk. A banki ügyfelek harmada több bankkártyával is rendelkezik. A mobilfizetők aránya 41-ről 48 százalékosra nőtt egy év alatt, sokan nem is ragaszkodnak a plasztik alapú bankkártyához. A célcsoport 44 százaléka ragaszkodik csak a fizikai kártyához. Minden ötödik felnőtt használt fintech-kártyát (például Revolut, Wise, N26 vagy Curve).

Az online vásárlások is terjednek, 10-ből 9 magyar vásárolt már az interneten, az online vásárlások 78 százaléka mobilról történik. A qvik azonnali fizetés ismertsége 51 százalékos a QR-kódos fizetésnél 28 százalék az aránya.

Ezek a jövő fizetései

A Budapest Pay&Go rendszer is elérhetővé vált, alig egy hónap után a jeggyel utazók 30 százaléka már ily módon vásárol jegyet. Jó lenne, ha a teljes közlekedési hálózaton elérhetővé válna a megoldás, nem csak a metrón és a reptéri buszon. A rendszer könnyen tovább fejleszthető, teljes elektronikus jegyrendszert lehetne így kialakítani. A BKK kiírta a közbeszerzését erre a technológiára, a Mastercardnál bíznak abban, hogy megfelelnek a kiírásnak, és tudják folytatni a fejlesztést.

A másik újdonság az OTP-s SZÉP Kártyák digitalizációja volt. A K&H már néhány évvel ezelőtt megvalósította ezt az innovációt, tavaly az OTP is bevezette ezt a szolgáltatást. Ez is népszerű innováció volt. Országszerte egyre több terminál képes fogadni a tranzakciókat.

Megtörtént az első mesterséges intelligencián alapuló hitelesített ügynökön alapuló tranzakció is Magyarországon az OTP Bank és a Mastercard fejlesztésének köszönhetően. Az ügyfél a mesterséges intelligencia ügynökkel beszélgetett, amely lefoglalt neki egy kávékóstolási programot, amit a mesterséges intelligencia le is foglalt, és ki is tudta fizetni az ügyfél. Nem kellett a programból kilépnie egy másik felületre a foglaláshoz és a fizetéshez, a biometrikus erős hitelesítést is elvégezte a program.

Számos fintech-céggel is együttműködik a Mastercard, több programot is szerveznek ebben a témában.

Jön a BL-döntő a Puskásba

Már csak néhányat kell aludni a Bajnokok Ligája döntőig, amelynek ezúttal Budapest lesz a házigazdája. Az Arsenal és a Paris St. Germain mérkőznek meg május 30-án. Erre az eseményre is készül a Mastercard, lehetett például jegyet nyerni a döntőre. Azok számára is készülnek programmal, akik nem tudnak bejutni a stadionba. A rendező város nagy nyereségre tehet szert a látogatók miatt. A reptérről a városba érkező buszokon és a stadion irányába a metrón már használhatják a Pay&Gót a külföldről érkező szurkolók.

A kiberbiztonság is kiemelt téma a Mastercardnál, folyamatosan dolgoznak azon, hogy a technológiai fejlesztések révén csökkentsék a kockázatot. Emellett az ügyfelek edukációja is fontos – mondta Márkus Gergely. Négy felnőttből három találkozott már kibertámadással, és csaknem 20 százalék azok aránya, akik szembesültek már adat- vagy pénzvesztéssel.