Leállás jön az egyik nagybanknál – erre kell készülnie az ügyfeleknek!

Az atv.hu szúrta ki az MBH Bank közleményét, miszerint a következő időszakban több karbantartási munkálat is várható. E szerint:

április 16-án este 10 és 11 óra között karbantartás miatt az MBH Netbank (korábban BB) felületén az értékpapírokkal kapcsolatos funkciók szünetelnek.

A cikk szerint emellett figyelmeztettek, hogy az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep és a Duna Bank Zrt. bankkártyás ügyfeleit érintő tervezett karbantartást végeznek április 16-án este 11 óra és fél 12 között.

A bankkártyás tranzakciók zavartalanok a karbantartás ideje alatt is, de a kártyatranzakciós SMS-ek kiküldésében csúszás várható.

Emellett április 18-án az MBH Bank tervezett karbantartása miatt 2026. április 18-án este 10 órától másnap reggel 6 óráig pár perces megszakadások fordulhatnak elő az MBH Bank App működésében a 101-es bankazonosítóval kezdődő fizetési és pénzforgalmi számlák esetében.