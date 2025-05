Leállnak az OTP fizetési szolgáltatásai: mutatjuk, mikor nem tud bankolni!

Az OTP Bank honlapján tette közzé tájékoztatóját az előre tervezett bankszünnapokról. A következő napokban több ilyen is lesz. Május 18. fejlesztési okokból hajnali fél 1-től reggel 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

Több napon is szembesülhet vele.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!