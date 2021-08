Lecsapott az MNB a Pannónia Nyugdíjpénztár vezetőire

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – helyszíni ellenőrzést is magában foglaló – célvizsgálatot végzett a Pannónia Nyugdíjpénztárnál a pénztár ingatlanbefektetéseinek jogszerűsége témájában – írja közleményében az MNB.

A vizsgálat megállapította, hogy a pénztár egy budapesti (lakásokat és irodákat magában foglaló) ingatlanfejlesztése kapcsán a Pannónia ügyvezetője, valamint egyes, a vezetőkhöz, vagy a pénztárhoz kapcsolódó érdekeltek a lakások normál vevőknek felszámított listaárához képest kedvezményes áron, illetve egyéb kedvezményekkel és fizetési ütemezéssel vásárolhattak lakásokat maguknak.

A pénztártagok számára előnytelen ingatlanügyleteket bonyolítottak (Fotó: Pixabay) A pénztártagok számára előnytelen ingatlanügyleteket bonyolítottak (Fotó: Pixabay)

Az ingatlanfejlesztést a Pannónia a pénztártagok megtakarításait tartalmazó fedezeti tartalékban tartotta nyilván, így az indokolatlanul nyújtott kedvezmények a tagi megtakarítások hozamait csökkentették. Ez vagyoni hátrányt jelentett az önkéntes nyugdíjpénztár tagsága számára.

Saját zsebből fizethetik a bírságot

Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában kezdeményezte a Pannóniánál a pénztár igazgatótanácsa elnökének, illetve az egy személyben ügyvezetői és a befektetésekért felelős vezetői posztot ellátó személynek a felmentését. A jegybank e két személyre, illetve az ellenőrző bizottság korábbi elnökére (jelenlegi IT tagjára) fejenként 10-10 millió forintos bírságot szabott ki. További 4-4 millió forint bírságot kapott az IT három volt és jelenlegi tagja, 3 millió forint bírságot az IT egy tagja, 2-2 millió forint bírságot az EB jelenlegi elnöke, illetve további öt, volt és jelenlegi tagja, illetve 1-1 millió forint bírságot az EB két tagja.

A személyi bírságokat az érintetteknek magánvagyonukból kell kifizetniük, azt a pénztár nem vállalhatja át. A jegybanki határozat tartalmát a Pannónia következő küldöttközgyűlésén ismertetni kell a pénztártagokkal is.

A pénztári vezetők és vezető testületi tagok felelőssége, hogy munkájukat – így a pénztárvagyon befektetését – elsődlegesen a tagság érdekét képviselve, kiemelt gondossággal végezzék. Ezen előírás szándékos, súlyos, az érintett vezetők, illetve hozzájuk kapcsolódó érdekeltek számára anyagi előnnyel is járó megsértése a bírság mellett a feladatvégzés alól való felmentést is indokolttá teszi.

A vezető testületek döntéseinek meghozatalában résztvevő tagjait a testületek döntéseiért egyetemleges felelősség terheli. A bírságösszegek meghatározásakor az MNB egyebek mellett azt mérlegelte, hogy az érintett vezetők a lakásértékesítésekről szóló jogsértő döntéseket meghozó IT vezetője vagy tagjai, illetve a jogsértő döntések ellen kifogást nem emelő EB vezetője vagy tagjai voltak-e, hányszor szavaztak a jogellenes ügyletek mellett, illetve származott-e nekik vagy a hozzájuk kapcsolódó érdekelteknek anyagi előnyük is azok eredményeként.

Az MNB által feltárt jogszabálysértések ugyanakkor nem befolyásolják a pénztár hosszútávú megbízható, stabil működését – zárult az MNB közleménye.