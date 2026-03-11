Leesik az álla, ha meglátja, milyen olcsó lett a lakáshitel

Még lejjebb kúszott az Otthon Start hitelnél elérhető, legalacsonyabb kamat, miután a Gránit Bank az eddigi 2,85 százalékról 2,79 százalékra csökkentette a támogatott lakáshitel éves kamatát – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Egyre jobban alá mennek a lehetséges maximumnak a bankok

A Gránit Bank az akciós kamat mellett egyéb kedvezményeket is kínál a támogatott hitel mellé: így a pénzintézetnél akár 320 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat az igénylőknek abban az esetben, ha ketten nyitnak új lakossági számlát, de az induló költségekhez kapcsolódó kedvezményeket is nyújt a pénzügyi szolgáltató, miközben 10 százalék engedményt ad a kölcsönhöz kapcsolódó lakásbiztosítás díjánál is.

A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint a Gránit Bankkal együtt már öt pénzintézet kínál 3 százalék alatti kamatot az Otthon Start hitelnél: a MagNet Bank a közelmúltban csökkentette 2,80 százalékra az éves kamatot – miközben az elérhető egyszeri jóváírás összegét 200 ezer forintra emelte, és az induló költségeknél is nyújt kedvezményeket. Szintén 2,80 százalékra módosította februártól az éves kamatot az UniCredit Bank, amely 250 ezer forintos egyszeri jóváírást kínál, ha teljesülnek a kért feltételek. Az MBH Bank a prémium banki és privátbanki ügyfeleknek évi 2,89 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, miközben – a feltételek teljesülésekor – akár összesen 350 ezer forint jóváírást is ad mellé. A CIB Banknál 2,95 százalékos kamat mellett lehet szerződni – 200 ezer forint jóváírás mellett.

Az Otthon Starthoz kapcsolódó kedvezményeknél előfordulnak egyedi megoldások is a piacon: az OTP Banknál például, ha az igénylő nyolc éves futamidejű lakástakarék-szerződést is köt a hitel felvételével párhuzamosan, az első éves szerződés szerinti összeget – de legfeljebb 240 ezer forintot – jóváírják a lakástakarék-számláján. A lakásvásárláshoz kapcsolódó kezdeti költségekre gondolva az OTP Bank évnyerő konstrukcióban is árulja a támogatott hitelt, amelynél az első évben csak kamatot kell törleszteni. Az Erste pedig a hitel mellé járó 200 ezer forint egyszeri jóváírást egy sor egyéb kedvezmény-elemmel egészíti ki, amelyek teljes kihasználásával akár újabb 200 ezer forintnyi ajándékpénzre is szert tehet az igénylő.

Januárban sem hagyott alább a lendület

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a bankok közötti, rendkívül erős verseny egyáltalán nem meglepő annak tükrében, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az Otthon Start hitel szeptemberi indulása és január vége között csaknem 900 milliárd forint összegben kötöttek támogatott lakáshitel-szerződéseket a bankok. „Ennek a volumennek legalább a négyötödét az Otthon Start hitel adhatta, így érthető a kiemelt figyelem” – emeli ki Gergely Péter, hozzátéve: a lakossági hitelpiacon hagyományosan gyenge hónapnak számító január sem hozott érdemi visszaesést a lakáshitelek iránti keresletben, amely szintén az új támogatott konstrukciónak köszönhető.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az Otthon Start iránti intenzív érdeklődés az előttünk álló időszakban is kitart majd, így szinte biztosra vehető, hogy hamarosan megjelennek még az Otthon Starthoz kapcsolódó, újabb kedvezmények a bankoknál.