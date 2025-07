Legyen tényleg ingyen a nyugdíjasok készpénzfelvétele – jön egy új törvényjavaslat

A tranzakciós illetéket 2012-ben szavazta meg az Országgyűlés, a bevezetésére 2013. január 1-jén került sor. Az illetéket minden esetben a bankok fizetik be az államkasszába, azonban ezt a pénzintézetek jelentős részt ráterhelik az ügyfelekre a díjaikban – írta korábban a Bank360. 2025-ben átutalásonként 0,45 százalékos tranzakciós illetéket kell fizetni, de maximum 20 000 forintot, a készpénzfelvételhez pedig 0,9 százalékos tranzakciós illeték kapcsolódik.

„Vajon létezik-e annál igazságtalanabb, sőt szégyenletesebb gyakorlat, amikor a bankok azért vesznek el pénzt a nyugdíjasoktól, hogy felvehessék a saját nyugdíjukat a bankautomatákból? Sőt azért is pénzt vonnak le, ha az életüket becsületes végigdolgozott idős emberek a bankon keresztül befizetik a rezsiszámláikat vagy pénzt küldenek a gyerekeiknek, az unokáiknak. Ezt nevezte el az Orbán-kormány tranzakciós illetéknek, amit minden egyes pénzfelvétel, átutalás vagy más pénzmozgás után meg kell fizetni a bankoknak. De valójában ezt is az emberek fizetik meg, hiszen a bankok egyetlen mozdulattal áthárítják a tranzakciós illeték összegét az emberekre” – indokolja a törvényjavaslatot a DK.

A Demokratikus Koalíció törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlés elé, amely teljes mentességet adna a tranzakciós illeték megfizetése alól a nyugdíjasok bankszámláit érintő, bármilyen pénzügyi művelet esetén. A jogszabály azt is megakadályozná, hogy a bankok áthárítsák a tranzakciós illeték összegét, más jogcímen a nyugdíjasokra.

