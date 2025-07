Lehet olyan, akinek megéri 3 százalék helyett 5 százalék kamatot fizetni

Várhatóan szeptembertől indul az új Otthon Start Program, amely kedvező, végig fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitellel nyújt támogatást azoknak, akik most vásárolnák meg első otthonukat. Felmerülhet a kérdés: ha elérhető lesz egy ilyen kedvező hitel, miért választaná bárki a jelenleg még igényelhető, szintén az első lakáshoz jutást segítő 5 százalékos kamatplafonos lakáshitelt? A money.hu elemzése szerint a válasz az időzítésen, a jogosultsági feltételeken és a hitel rugalmasságán múlik – bizonyos esetekben még mindig lehet racionális döntés az 5 százalékos konstrukció.

Az Otthon Start hitel várhatóan 2025. szeptemberétől lesz elérhető, míg az 5 százalékos kamatplafonos lakáshitelt 2025. április 1. és október 31. között kínálják az önkéntes vállaláshoz csatlakozó bankok: az OTP, MBH, Erste, K&H, CIB, Gránit és a Raiffeisen Bank.

Bár a két hitel közötti kamatkülönbség első ránézésre egyértelmű, hiszen az Otthon Start hitel végig fix 3 százalékos, míg a kamatplafonos lakáshitel csak az első öt évre garantál 5 százalékos kamatot, utána a kamat megemelkedik a bank sztenderd kamatszintjére, a választás ennél összetettebb. A konstrukciók közötti különbségek ugyanis nemcsak a kamatokban mutatkoznak meg.

A jelenleg is elérhető 5 százalékos kamatplafonos lakáshitel kizárólag a 35 év alatti, első lakásvásárlóknak szól, és csak akkor igényelhető, ha az ingatlan legfeljebb 60 négyzetméteres, a négyzetméterár pedig nem haladja meg az 1,2 millió forintot. Emellett energetikai szempontból is szigorú feltételeknek kell megfelelni: csak olyan lakás vásárolható meg a kölcsönből, amely legfeljebb 68 kWh/m²/év primerenergia-igényű, azaz legalább A+ energetikai besorolású. A hitelhez ugyanakkor nem kapcsolódik életvitelszerű bentlakásra vonatkozó előírás, ezért a vásárolt ingatlan akár kiadási célra is alkalmas lehet. Nincs visszafizetési kötelezettség sem, mivel nincsenek az igényléshez kötődő vállalt feltételek.

Bár az Otthon Start hitel részletes szabályozása még nem jelent meg, az eddig ismert alapfeltételek, valamint a hasonló államilag támogatott konstrukciók gyakorlata alapján több fontos tényező már előzetesen körvonalazható. Mivel az állandó lakcím létesítése, valamint a visszafizetési kötelezettség az államilag támogatott hitelek esetében általános elvárás, ezért jó eséllyel az Otthon Start hitelnél is hasonló szabályozásra számíthatunk, így érdemes előre számolni ezekkel a feltételekkel.

A 3 százalékos Otthon Start lakáshitel kapcsán az igénylőknek a később megjelenő jogszabályban meghatározott személyi és ingatlanra vonatkozó feltételeknek is meg kell felelniük a másik fő kritérium, azaz a hitelképesség mellett. Igazolniuk kell például legalább két éves TB-jogviszony meglétét, ugyanakkor egyelőre nincsenek az igénylő életkorára vagy az ingatlan méretére vonatkozó kritériumok. Az ingatlanár felső határa is jóval megengedőbb: lakás esetén 100 millió forint, családi ház esetén akár 150 millió forint is lehet, és a megengedett négyzetméterár is magasabb, legfeljebb 1,5 millió forint.

„Az 5 százalékos hitel egy gyorsan igényelhető lehetőség azoknak, akik nem felelnek meg az Otthon Start várható feltételeinek, vagy nem tudnak kivárni. Nincs szigorúan előírt bentlakási kötelezettség, így azok számára is elérhető, akik valamilyen okból nem tudják vállalni az ingatlan életvitelszerű használatát. Az Otthon Start esetében ugyanakkor – mint minden államilag támogatott konstrukciónál – komoly visszafizetési kötelezettsége lehet annak, aki nem teljesíti a vállalt feltételeket. Ez kockázatot jelent, amit minden igénylőnek mérlegelnie kell, mielőtt elkötelezi majd magát a kedvezményes hitel mellett”

– emelte ki Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A money.hu szakértői szerint, aki hosszú távon kiszámítható hitelben gondolkodik, megfelel majd az Otthon Start feltételeinek, és nem sürgető a lakásvásárlás, annak szeptembertől a 3 százalékos konstrukció lehet a jobb döntés. Aki viszont az őszi indulásig nem tud várni, nem tudja vagy nem akarja teljesíteni az államilag támogatott hitel feltételeit és olyan zöld ingatlant vásárolna, amely megfelel az 5 százalékos konstrukció elvárásainak, még október 31-ig élhet ezzel a kedvezményes lehetőséggel az említett bankoknál.