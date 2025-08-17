1p
Személyes pénzügyek Betétek, hitelek Hitel

Lesz, akinek nem kell visszafizetnie a babaváró hitelt

mfor.hu

Dobrev Klára jelentette be a változást vasárnap – még nem minden részlet ismert.

Nem kell majd visszafizetni a babaváró hitelt azoknak a családoknak, ahol gyermek született, de az édesanya vagy az édesapa meghalt, vagy megváltozott munkaképességűvé vált – közölte vasárnapi sajtótájékoztatóján Dobrev Klára.     

Hónapokig tartó küzdelem után sikerült elérni, hogy

a bankok hatszázmillió forintos alapot hozzanak létre azoknak a családoknak a megsegítésére, akik önhibájukon kívül kerültek bajba a babaváró hitel miatt

- közölte a Demokratikus Koalíció elnöke. Az még nem tisztázott, hogy milyen fokú egészségkárosodás esetén jár a segítség.

Hozzátette: a bankok és biztosítók jövedelemhatárhoz akarják kötni a támogatást, miközben az állam kivonult a felelősségből, és a Máltai Szeretetszolgálatra bízta az elbírálást. „Felháborítónak tartom, hogy a kormány kiszervezi a döntést, és odadobja ezeket a családokat a bankok és a biztosítók kényének-kedvének”.

