Szerdán megszavazta az Európai Parlament (EP) a milliárdosok extra adóját – számolt be róla az Index. Dobrev Klára európai parlamenti képviselő bejegyzéséből kiderül, a magyar pártok közül egyedül a DK szavazta meg a törvényjavaslatot. Dobrev Klára szerint a törvény nem a gazdagokat, hanem a „szupergazdagokat érinti”, és szerinte a Fidesz, Tisza és a Mi Hazánk is a profit oldalán állnak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!