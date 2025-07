Levelet küld a NAV – aki észbe kap, még megúszhatja a több százezres büntetést

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Kifejtették, hogy akik a NAV által nyomon követett értékesítéseik szerint átlépték az éves áfabevallásra jogosító értékhatárt, és mégsem tértek át a negyedéves vagy havi bevallásra, most még büntetés nélkül javíthatják adataikat vagy pótolhatják kötelezettségeiket.

A kedden induló adategyeztetésben a NAV azokat az adózókat szólítja meg, akik értékesítéseik összesített értéke alapján vélhetően nem megfelelő gyakorisággal nyújtják be áfabevallásaikat.

