Majdnem a válság előtti szintre ugrott az Ausztriában dolgozó magyarok száma

Jelentős mértékben, 6874 fővel nőtt májusban az Ausztriában dolgozó magyar állampolgárok száma, ekkora növekedésre utoljára közel egy évvel ezelőtt, tavaly júniusban volt példa. Év/év alapon, vagyis 12 hónap alatt még nagyobb a változás, 14 449 fővel bővült a magyarok létszáma, amire valószínűleg még soha nem volt példa az adatok közzététele, 2012 óta.

Természetesen ez annak is köszönhető, hogy alacsony volt a bázis, 2020 tavaszán a vírus első hulláma miatt nagyon sok embert elküldtek. Az akkori mélypontokhoz képest kiugró most a növekedés. De abszolút értékben is meglehetősen magas a magyar dolgozók létszáma, 98 374 fő, amire utoljára szeptemberben volt példa.

Majdnem visszaállt a régi állapot

Ráadásul ez már csak pár ezer fővel magasabb a 2020 februárjában és 2019 júliusában elért, 101 ezer fő fölötti történelmi csúcsoknál. Vagyis ezzel kevés híján helyre is állt a koronavírus-válság előtti, 2020 eleji állapot. Mivel még nincs is májusban főszezon az idegenforgalomban sem Ausztriában, sem másutt Európában, nagyon könnyen lehetséges, hogy ez a nyár nem csak a korábbi szint elérését hozza, hanem még új történelmi rekord is születik majd.

Ausztriában télen és nyáron is van egy-egy idegenforgalmi szezon, ekkor a turizmus és kisebb mértékben az építőipar, mezőgazdaság munkaerő-szükséglete miatt mindig megugrott a múltban a magyarok foglalkoztatása. Az úgynevezett második és harmadik hullám miatt azonban ez év elején az emelkedés elmaradt, ami a grafikonokon is megfigyelhető.

Rengeteg külföldi kapott munkát

Ami az egész osztrák gazdaságot illeti, az összes foglalkoztatott száma is több mint 50 ezer fővel nőtt egy hónap alatt és 166 ezer fővel egy év alatt. (Lásd a táblázatot is a cikk végén.) Az utóbbi egy évben a létszámuk 4,6 százalékkal bővült, a külföldieké azonban 13 és fél százalékkal, míg az osztrák állampolgároké csak 2,3-el.