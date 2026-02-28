3p
Személyes pénzügyek Otthon Start Pinned

Már 40 ezer fölött jár az Otthon Start szerződések száma

mfor.hu

A lakásvásárlást tekintve több mint negyvenezer fiatalt hozott helyzetbe az Otthon Start hitelprogram – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a program bevezetése óta eltelt hat hónap eredményeit ismertetve szombaton Debrecenben.

 

Panyi Miklós az Otthon Start Expón azt mondta, ebben az időszakban több mint ötvenezer Otthon Start hitelt igényló jelent meg a pénzintézetekben, 27 ezer esetben már folyósították is a hitelt. Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint, az ország szinte egész területéről vannak érdeklődők, 80 százalékuk 40 év alatti fiatal – sorolta. Hozzátette: a programnak is köszönhetően nőtt az első lakást vásárlók aránya, Budapesten 15-ről 25-30 százalékra, vidéken 20-ról 35-40 százalékra.

Panyi Miklós szerint óriási igény van, főként a kistelepüléseken, a lakásfelújításokra, amit az Otthon Start lakásfejlesztési program segít. Jelenleg 70 ezer ilyen lakásfejlesztési hitelkérelem van folyamatban, ami az építőipari vállalkozások számára is jó hír – jegyezte meg, jelezve, hogy 2025-ben az egy évvel korábbihoz képest 37 százalékkal nőtt a kiadott építési engedélyek száma. Kiemelte, hogy az Otthon Start hitelprogram a társadalom széles rétegei, új csoportjai számára biztosít lehetőséget a saját lakáshoz jutásra. Megítélése szerint az 50 millió forintos hitelkeret komoly mozgásteret biztosít, a konstrukció mindemellett kombinálható például a babaváró hitellel, a munkáshitellel és a csok plusszal is. A 10 százalék önerővel, akár 25 év futamidőre felvehető hitel fix 3 százalékos kamatát olyan biztonsági garanciának nevezte az államtitkár, ami segíti a fiatalok döntését az első lakást vásárlók esetében is.

 

Elmondta azt is, hogy Hajdú-Bihar a negyedik helyen áll 1800 hitelkérelemmel, ezek közül mintegy 1500-at már folyósítottak, 40 százalékát Debrecenben. Panyi Miklós megjegyezte, hogy a debreceni ingatlanfejlesztési terveknek megfelelően a külterületi lakóingatlanok is bekerültek a programba. Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere az expón jelezte, hogy a város térségében, a Tócó-völgyben, a déli, illetve a keleti városrészben terveznek jelentős lakóingatlan-fejlesztéseket, amelyek infrastrukturális előkészítése már megkezdődött. Elmondta azt is, hogy jelenleg több mint hatezer lakás tervezése, kivitelezésének előkészítése, néhány esetben az építése van folyamatban a városban. A debreceni Otthon Start Expón az ingatlanfejlesztők, a bankok, a helyhatóság tájékoztatói mellett személyes, akár lakberendezési tanácsadást is igénybe vehettek az érdeklődők.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos változásokat hoz a március – a parkolás, a bevásárlás és az otthona is érintett lehet

Fontos változásokat hoz a március – a parkolás, a bevásárlás és az otthona is érintett lehet

Szokás szerint tartogat újdonságokat a hónap.

Kiderült, mennyit kell félretenni, hogy ne legyen gond nyugdíjas korunkban

Kiderült, mennyit kell félretenni, hogy ne legyen gond nyugdíjas korunkban

A hosszú élet valódi értéke nem csupán az évek számában, hanem azok jó életminőségű megélésében is rejlik.

A beruházások visszaestek, de ez sem ártott a lízingpiacnak

A beruházások visszaestek, de ez sem ártott a lízingpiacnak

Tovább növekedett tavaly a lízingpiac Magyarországon. 

Megnyitják a pénzcsapot: erre lehet pályázni, jól járhatnak a társasházak

Megnyitják a pénzcsapot: erre lehet pályázni, jól járhatnak a társasházak

A távfűtést érintő pályázatról van szó.

Nem tőzsdézték el a pénzt a magánnyugdíjpénztárak, de most a létük a tét

Nem tőzsdézték el a pénzt a magánnyugdíjpénztárak, de most a létük a tét

Tagdíjfizetésre buzdít a Horizont Magánnyugdíjpénztár. A 39 ezres tagság 70 százalékának kellene befizetni a tagdíjat, hogy elkerüljék a végelszámolást – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár.

Több tízezer forintot vesztünk, ha csak folyószámlánkat hizlaljuk

Több tízezer forintot vesztünk, ha csak folyószámlánkat hizlaljuk

Hatalmas mennyiségű készpénzt tartanak számláikon a magyarok, de ez nem annyira jó hír.

Egyre nagyobb talicskákkal viszik külföldre a pénzüket a magyarok

Egyre nagyobb talicskákkal viszik külföldre a pénzüket a magyarok

A pénzügyi vagyon mintegy nyolcada már külföldi eszközökben van, minden hetedik forintnyi bankbetét külföldi bankokban pihen. 

Készüljön fel: a falatozást is megzavarhatják a NAV emberei

Készüljön fel: a falatozást is megzavarhatják a NAV emberei

Már most készülnek egy jeles napra, emiatt sok helyen megjelenhetnek.

Euróban utaltatná fizetését? Így lehetséges

Euróban utaltatná fizetését? Így lehetséges

Megszólalt a szakértő az eurós munkavállalói fizetések jogi vetületéről.

Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

És ez most havi 225-229 ezer forintba kerülne. Mire elég egy magyar átlagbér a személyi kölcsönök világában?

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168