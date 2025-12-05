Már a munkáshitel sem a régi – zuhant a kereslet

Miért lett a sejtett sikertörténetből rövid időn belül csendélet? Miért ütközik a fiatalok igénye és a kormányzati/banki logika? – kérdezi a Bankmonitor.
Berobbanás, látványos visszaesés, majd stagnálás
Idén év elején indult a kormány munkáshitel programja. Akkor Varga-Bajusz Veronika államtitkár „elképesztő sikernek” nevezte, hogy január végéig 2000 fiatal igényelte meg a kamatmentes, akár 4 milliós kölcsönt. Azonban az azóta eltelt 11 hónapban világossá vált: a „sikertörténet” mögött a valóság jóval árnyaltabb.
Az igénylések drasztikus csökkenése után a bankok egymás után szüntették meg vonzó ajánlataikat, a fiatalok pedig rádöbbentek arra, hogy az „ingyenpénz” valójában 5 éves röghözkötést, könnyen 1 millió forintos szankció lehetőségét és végső soron a kudarc élményét hordozza magában.
Három fázis, egy végkifejlet
Amikor 2025. január 1-én elkezdhető volt a munkáshitel igénylése, a kormányzat és a bankok azt várták, hogy 300 ezer fiatalt vonzhat majd a lehetőség. A kezdeti érdeklődés nem volt vitás: az első hírekről tájékozódni akaró fiatalok tömegesen kerestek információkat.
Január végéig 2000 igénylés történt, a valódi helyzet azonban az volt, hogy a robbanásszerű kereslet nem kevéssel az indulás után elmaradt. A fordulat február első hetében érkezett. Az online keresési érdeklődés – mely a munkáshitel igénylés iránti valós kereslet igen erős mérőszáma – 75 százalékkal csökkent az induló szinthez képest. Akik érdeklődtek, vagy ráébredtek arra, hogy nem felelnének meg az igénylési feltételeknek, vagy éppen a feltételeket alaposabban tanulmányozva felismerték a kétségtelen hátulütőket.
Februárról márciusra a kereslet negyedére zuhant. Ekkor vált nyilvánvalóvá a számok alapján: 50 százalék60 százaléka azoknak, akik keresnek, végül nem igényelnek munkáshitelt. Csak hab a tortán, amit korábban a Bankmonitor szakértői is feltártak: az igénylők legalább 40 százaléka nem is felel meg az igénylési feltételeknek – túl kevés a jövedelme, vagy nem teljesíti az egyéb kritériumokat.
Áprilistól novemberig teljesen elfogyott a lendület és stagnáló állapot állt be. Az igénylések alacsony szinten stabilizálódtak, és azóta gyakorlatilag nem történt jelentős növekedés.
Mi áll a munkáshitel igénylések csökkenésének hátterében?
A legerősebb eltántorító tényező az 5 éves röghözkötés lehet a Bankmonitor szakértői szerint. A munkáshitel egyik legkeményebb feltétele, hogy a fiatal igénylő 5 évig Magyarországon éljen és itthon dolgozzon, magyar munkaviszonnyal rendelkezzen, különben akár 1 milliós szankcióval is számolhat.
Aki egy kicsit is belegondol a fiatal korosztály helyzetébe, pontosan látja, hogy ez a feltétel a mobilitást teljes mértékben figyelmen kívül hagyja. A célcsoport, a 25 év alattiak többsége ugyanis éppen ekkor aktívan építi karrierjét: külföldi munkalehetőségek, multinacionális cégeknél történő elhelyezkedés vagy akár a nyelvtanulás miatt tervezett költözés a legtöbbek számára jelentős előny lehet a szakmai előmenetelben. A bizonytalan jövő miatt sokan eleve nem merik bevállalni a kötöttséget.
Ez ugyanis különösen sérülékennyé teszi őket: a fiatalok jövedelme amúgy is kevesebb, illetve kevésbé stabil, és ha megszegik a feltételt, a kamatmentes hitelből drága tartozás lesz, ami évekre ellehetetleníti a pénzügyi függetlenségüket.
A fiatalok igénye inkább rugalmas támogatás lenne: pl. részleges külföldi munkavállalást megengedő kivételek vagy csökkentett szankciók, hogy ne kelljen választani a hitel és a jövő között. Azonban könnyen lehet, hogy ez éppen ellentétes azzal a céllal, amiért a program létrejött.
Rendkívül népszerű hitelcél a fiatalok körében lakásvásárlás és felújítás/korszerűsítés is, ugyanakkor aki ezen tervekre fordítaná az akár 4 milliós kamatmentes hitelt, annak nagy valószínűséggel más támogatott vagy piaci kölcsönt is igénybe kell vennie. Így a kifeszítettség – még két kereső, otthon start, csok plusz esetén is – komoly megélhetési kockázatot rejthet magában hosszú távon.
A további lehetséges okok
Szigorú jövedelmi feltételek: a munkáshitel hiába kamatmentes, jelentős minimum nettó jövedelmet várnak el a bankok az igénylőktől. Sok fiatal fizetése ugyanakkor a kvóta alatt marad, így a kedvező hitel lehetősége gyakorlatilag látszólag elérhető, de sokaknak fal. Pedig épp a fiatalok karrierjének beindítása, vállalkozásfejlesztés, a jogosítvány megszerzése lenne a cél, amely így azoknak is meg tudna adatni, akik nem tudják zsebből finanszírozni az induláshoz szükséges indikátorokat.
Az elmúlt években, évtizedekben a fiatalokat a továbbtanulás felé terelte a társadalom. A munkáshitel ezen irányokkal szemben mást képvisel, hiszen csak azok használhatják ki, akik a középiskola után nem tanulnak tovább. Természetesen mindenki nem mehet főiskolára, de a fiatalok jelentős része számára ez egy fontos cél, ami nem összeegyeztethető a munkáshitel felvételével.
Havi 33-35 ezer forintos törlesztőrészlet: a teljes 4 milliós munkáshitel igénylésével járó kötelezettség sokak számára szintén megterhelő lehet. 150 ezres nettónál ez 20-30 százalék. Egy tipikus fiatal büdzséje mellé ez pedig már legfeljebb extra spórolással kicsengethető, főleg ha az albérlet, rezsi és élelmiszerárak mértékére tekintünk.
Az MNB figyelmeztet: a konstrukció sérülékeny fiatalokat vonz
A havi 33-35 ezer forintos törlesztőrészlet tehát sokszor a fiatalok jövedelmének jelentős részét elviszi, miközben alapvető megélhetési kiadásokra is szükségük van. Az MNB kimutatása szerint a konstrukció indulásától számított fél év után a Munkáshitellel késedelembe esők aránya (2,57 százalék), ez az érték nem tragikus, de fél évvel a kölcsön indulását követően mindenképpen intő jel.
Mindez azt jelenti, hogy számos fiatal már a törlesztés kezdetén fizetési nehézségekkel küzd.
Összességében a munkáshitel egy olyan hiteltermék, amely bár technikailag és kommunikációban vonzónak tűnik, valójában olyan fiatalok számára is elérhető, akiknek anyagi kereteik, pénzügyi tudatosságuk, élethelyzetük miatt kockázatos lehet. Ezért fontos lenne, hogy a hitel feltételeit a célcsoport valós igényeihez és élethelyzetéhez igazítsák, vagy hogy a támogatási rendszer egyéb elemei segítsék a fiatalokat abban, hogy valóban fenntartható módon vállalhassák a hitel visszafizetését.
Már a Bankok sem versenyeznek a munkáshitel igénylőkért
A bankok racionálisak, nincs exponenciális növekedés, a magas késedelem veszteséget hoz kamatmentes hitelnél, a verseny felesleges. Az igénylőkör szaturált – a 300 ezres várakozás helyett 40-50 ezer a realitás. A Munkáshitel jövője így erősen kérdéses, a bankok könnyen akár nemet is mondhatnak a konstrukcióra, ha a kormányzat nem lazít a feltételeken úgy, hogy a program kevesebb lehetséges buktatót, veszélyforrást rejtsen magában.
Azt biztosan kijelenthetjük, hogy a munkáshitel kamatmentessége és egyéb kedvező feltételei miatt valóban előnyös lehetőség a fiatalok számára. Ez a támogatott hitel egy komoly segítség, amely könnyebbé teheti az indulást vagy egy fontos célt. Ugyanakkor fontos tudni, hogy ez is egy kölcsön, amelyet vissza kell fizetni. Minden igénylőnek alaposan át kell gondolnia, mire használja fel a hitelt, és hogy a törlesztőrészletek rendszeres fizetéséhez megfelelő jövedelemmel rendelkezik-e. Enélkül még a kamatmentes hitel felvétele is kockázatos lehet.