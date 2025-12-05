Már a munkáshitel sem a régi – zuhant a kereslet

Miért lett a sejtett sikertörténetből rövid időn belül csendélet? Miért ütközik a fiatalok igénye és a kormányzati/banki logika? – kérdezi a Bankmonitor.

Berobbanás, látványos visszaesés, majd stagnálás

Idén év elején indult a kormány munkáshitel programja. Akkor Varga-Bajusz Veronika államtitkár „elképesztő sikernek” nevezte, hogy január végéig 2000 fiatal igényelte meg a kamatmentes, akár 4 milliós kölcsönt. Azonban az azóta eltelt 11 hónapban világossá vált: a „sikertörténet” mögött a valóság jóval árnyaltabb.

Az igénylések drasztikus csökkenése után a bankok egymás után szüntették meg vonzó ajánlataikat, a fiatalok pedig rádöbbentek arra, hogy az „ingyenpénz” valójában 5 éves röghözkötést, könnyen 1 millió forintos szankció lehetőségét és végső soron a kudarc élményét hordozza magában.

Könnyen összedőlhet, ha nincs biztos alapokon

Fotó: DepositPhotos.com

Három fázis, egy végkifejlet

Amikor 2025. január 1-én elkezdhető volt a munkáshitel igénylése, a kormányzat és a bankok azt várták, hogy 300 ezer fiatalt vonzhat majd a lehetőség. A kezdeti érdeklődés nem volt vitás: az első hírekről tájékozódni akaró fiatalok tömegesen kerestek információkat.

Január végéig 2000 igénylés történt, a valódi helyzet azonban az volt, hogy a robbanásszerű kereslet nem kevéssel az indulás után elmaradt. A fordulat február első hetében érkezett. Az online keresési érdeklődés – mely a munkáshitel igénylés iránti valós kereslet igen erős mérőszáma – 75 százalékkal csökkent az induló szinthez képest. Akik érdeklődtek, vagy ráébredtek arra, hogy nem felelnének meg az igénylési feltételeknek, vagy éppen a feltételeket alaposabban tanulmányozva felismerték a kétségtelen hátulütőket.

Februárról márciusra a kereslet negyedére zuhant. Ekkor vált nyilvánvalóvá a számok alapján: 50 százalék60 százaléka azoknak, akik keresnek, végül nem igényelnek munkáshitelt. Csak hab a tortán, amit korábban a Bankmonitor szakértői is feltártak: az igénylők legalább 40 százaléka nem is felel meg az igénylési feltételeknek – túl kevés a jövedelme, vagy nem teljesíti az egyéb kritériumokat.

Áprilistól novemberig teljesen elfogyott a lendület és stagnáló állapot állt be. Az igénylések alacsony szinten stabilizálódtak, és azóta gyakorlatilag nem történt jelentős növekedés.

Mi áll a munkáshitel igénylések csökkenésének hátterében?

A legerősebb eltántorító tényező az 5 éves röghözkötés lehet a Bankmonitor szakértői szerint. A munkáshitel egyik legkeményebb feltétele, hogy a fiatal igénylő 5 évig Magyarországon éljen és itthon dolgozzon, magyar munkaviszonnyal rendelkezzen, különben akár 1 milliós szankcióval is számolhat.

Aki egy kicsit is belegondol a fiatal korosztály helyzetébe, pontosan látja, hogy ez a feltétel a mobilitást teljes mértékben figyelmen kívül hagyja. A célcsoport, a 25 év alattiak többsége ugyanis éppen ekkor aktívan építi karrierjét: külföldi munkalehetőségek, multinacionális cégeknél történő elhelyezkedés vagy akár a nyelvtanulás miatt tervezett költözés a legtöbbek számára jelentős előny lehet a szakmai előmenetelben. A bizonytalan jövő miatt sokan eleve nem merik bevállalni a kötöttséget.

Ez ugyanis különösen sérülékennyé teszi őket: a fiatalok jövedelme amúgy is kevesebb, illetve kevésbé stabil, és ha megszegik a feltételt, a kamatmentes hitelből drága tartozás lesz, ami évekre ellehetetleníti a pénzügyi függetlenségüket.

A fiatalok igénye inkább rugalmas támogatás lenne: pl. részleges külföldi munkavállalást megengedő kivételek vagy csökkentett szankciók, hogy ne kelljen választani a hitel és a jövő között.​ Azonban könnyen lehet, hogy ez éppen ellentétes azzal a céllal, amiért a program létrejött.

Rendkívül népszerű hitelcél a fiatalok körében lakásvásárlás és felújítás/korszerűsítés is, ugyanakkor aki ezen tervekre fordítaná az akár 4 milliós kamatmentes hitelt, annak nagy valószínűséggel más támogatott vagy piaci kölcsönt is igénybe kell vennie. Így a kifeszítettség – még két kereső, otthon start, csok plusz esetén is – komoly megélhetési kockázatot rejthet magában hosszú távon.

A további lehetséges okok

Szigorú jövedelmi feltételek: a munkáshitel hiába kamatmentes, jelentős minimum nettó jövedelmet várnak el a bankok az igénylőktől. Sok fiatal fizetése ugyanakkor a kvóta alatt marad, így a kedvező hitel lehetősége gyakorlatilag látszólag elérhető, de sokaknak fal.​ Pedig épp a fiatalok karrierjének beindítása, vállalkozásfejlesztés, a jogosítvány megszerzése lenne a cél, amely így azoknak is meg tudna adatni, akik nem tudják zsebből finanszírozni az induláshoz szükséges indikátorokat.

Az elmúlt években, évtizedekben a fiatalokat a továbbtanulás felé terelte a társadalom. A munkáshitel ezen irányokkal szemben mást képvisel, hiszen csak azok használhatják ki, akik a középiskola után nem tanulnak tovább. Természetesen mindenki nem mehet főiskolára, de a fiatalok jelentős része számára ez egy fontos cél, ami nem összeegyeztethető a munkáshitel felvételével.

Havi 33-35 ezer forintos törlesztőrészlet: a teljes 4 milliós munkáshitel igénylésével járó kötelezettség sokak számára szintén megterhelő lehet. 150 ezres nettónál ez 20-30 százalék. Egy tipikus fiatal büdzséje mellé ez pedig már legfeljebb extra spórolással kicsengethető, főleg ha az albérlet, rezsi és élelmiszerárak mértékére tekintünk.

Van amikor nemet kell mondani

Fotó: DepositPhotos.com

Az MNB figyelmeztet: a konstrukció sérülékeny fiatalokat vonz

A havi 33-35 ezer forintos törlesztőrészlet tehát sokszor a fiatalok jövedelmének jelentős részét elviszi, miközben alapvető megélhetési kiadásokra is szükségük van. Az MNB kimutatása szerint a konstrukció indulásától számított fél év után a Munkáshitellel késedelembe esők aránya (2,57 százalék), ez az érték nem tragikus, de fél évvel a kölcsön indulását követően mindenképpen intő jel.

Mindez azt jelenti, hogy számos fiatal már a törlesztés kezdetén fizetési nehézségekkel küzd.

Összességében a munkáshitel egy olyan hiteltermék, amely bár technikailag és kommunikációban vonzónak tűnik, valójában olyan fiatalok számára is elérhető, akiknek anyagi kereteik, pénzügyi tudatosságuk, élethelyzetük miatt kockázatos lehet. Ezért fontos lenne, hogy a hitel feltételeit a célcsoport valós igényeihez és élethelyzetéhez igazítsák, vagy hogy a támogatási rendszer egyéb elemei segítsék a fiatalokat abban, hogy valóban fenntartható módon vállalhassák a hitel visszafizetését.

Már a Bankok sem versenyeznek a munkáshitel igénylőkért

A bankok racionálisak, nincs exponenciális növekedés, a magas késedelem veszteséget hoz kamatmentes hitelnél, a verseny felesleges. Az igénylőkör szaturált – a 300 ezres várakozás helyett 40-50 ezer a realitás. A Munkáshitel jövője így erősen kérdéses, a bankok könnyen akár nemet is mondhatnak a konstrukcióra, ha a kormányzat nem lazít a feltételeken úgy, hogy a program kevesebb lehetséges buktatót, veszélyforrást rejtsen magában.