Már augusztusban látszott, milyen felfordulást okoz majd az Otthon Start

Júliusban még egymást taposták az ügyfelek a bankokban, hogy hitelt vehessenek fel, augusztusban viszont fordult a kocka, minden fontosabb hiteltípusnál visszaesett a kereslet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint. Lakáshitelből, személyi hitelből, babaváró támogatásból és munkáshitelből is lényegesen kevesebbet vettek fel, mint egy hónappal korábban. Ettől függetlenül augusztusban is nettó hitelfelvevő volt a magyar lakosság, vagyis több kölcsönt vett fel, mint amennyit törlesztett, így a háztartások teljes hitelállománya a hónap végén már alig maradt el a 12 ezer milliárd forinttól, és történelmi rekordon állt.

A magyar háztartások már nagyjából 7 és fél éve nettó hitelfelvevőnek számítanak, 2018 tavaszán indult ez a folyamat. Azóta csak két olyan hónap volt, amikor a törlesztések volumene meghaladta az új hitelekét, 2023 januárjában és februárjában, abban az időszakban, amikor 18 százalékos jegybanki irányadó kamat miatt a hitelkamatok is rendkívül magasak voltak, a lakáshitelek átlagos THM-je például valahol 11-12 százalék között alakult.

Nem kell temetni a piacot

Az, hogy az idén augusztusban vissza fog esni a kereslet a hitelekre, már előre lehetett sejteni. Aki tehette, az megvárta a hitelfelvétellel a szeptembert, hogy a fix 3 százalékos kamatú Otthon Start lakáshitelt vehesse fel. Júliusban még 142 milliárd forint volt a lakáshitelek szerződéses összege, augusztusban már csak 105,7 milliárd, ami 2024 márciusa óta a legalacsonyabb összeg. Az igénylők száma is csupán 5663 volt, ami másfél éves mélypont, holott a megelőző hónapokban átlagosan 7300-7400 lakáshitel-igénylést fogadtak be a bankok.

Nem érdemes azonban temetni a lakáshitelpiacot, hiszen szeptemberben és a következő hónapokban komoly felfutást eredményezhet az Otthon Start.

A kormány tájékoztatása szerint szeptemberben három hét alatt 15 ezer igénylés érkezett be a bankokhoz, ami kiugró darabszám, hiszen korábban ennyi lakáshitelkérelem 2-3 hónap alatt érkezett be a bankokhoz.

Mind a piaci, mint a támogatott hitelt igénylők számolhatnak az új hitelprogrammal, a piaci lakáshiteleknél ennek köszönhető valószínűleg a havi szintű 27 százalékos, a támogatott hiteleknél pedig mintegy 21 százalékos visszaesés. A bankok CSOK Plusz és falusi CSOK mellé is kínálják az Otthon Start hitelt, aki többféle támogatást is igénybe tud venni, az még kedvezőbb feltételekkel juthat lakáshoz. A bankok úgy kalkulálnak, hogy az új lakáshitelek 50-60 százaléka is támogatott hitelkonstrukció lesz a következő időszakban.

A támogatott hitelek is megtorpantak

A többi támogatott hitel iránt is visszaesett a kereslet augusztusban, ami könnyen lehet, annak is köszönhető, hogy ezeket lakáshitel vásárlása esetén önerőként is fel lehet használni bizonyos korlátozásokkal. A munkáshitel és a babaváró támogatás például 75 százalékban felhasználható önerőként a lakáshitel mellé. A munkáshitel maximális összege 4 millió forint, ebből 3 millió forint használható fel önerőként, a babavárónál a maximum 11 millió forint legfeljebb 8,25 millió forintnyi önerőre elegendő.

Babaváró támogatás: aki önerőnek használná a lakáshitel mellé, jobban jár, ha mielőbb feveszi.

Fotó: Depositphotos

Kivéve persze, ha a munkáshitel vagy a babaváró felvétele és a lakáshitel elbírálása között eltelt több mint 90 nap, ilyen esetben ugyanis a bankok akár a teljes hitelösszeget elfogadhatják önerőként. Az MNB nem szeretné, ha az önerőt valaki személyi hitelből vagy más fogyasztási hitelből fedezné egy lakáshitelnél. A bankoknak a lakáshitelek elbírálásánál épp ezért meg kell vizsgálniuk, az igénylő vett-e fel fogyasztási hitelt a megelőző 90 napban. Ha igen, akkor úgynevezett „bővített kitettséggel” kell számolniuk, vagyis a korábban felvett hitel összegén felüli, magasabb önerőt kell előírniuk.

Érdemes mielőbb felvenni

Ha letelt a 90 nap, akkor ilyen vizsgálódás már elvileg nem szükséges, tehát a babaváró vagy a munkáshitel akár teljes összege is felhasználható önerőként. Az MNB ezt legalábbis elvben megengedi, a bankok a gyakorlatban azonban lehetnek szigorúbbak, és 90 nap után is előírhatnak magasabb önerőt a korábban hitelt felvevő ügyfeleiknek.

Mindenesetre aki önerőként szeretné felhasználni lakáshitel mellé a munkáshitelt vagy a babavárót, annak érdemes mielőtt igényelni és felvenni, mert a lakáshitel igényléséig kamatoztathatja is a pénzt, és ha eltelik három hónap a kétféle hitel felvétele között, akkor arra is esélye van, hogy a kamatmentes hiteleket 100 százalékban önerőként használhassa fel.

Ennek ellenére nem kapkodtak augusztusban sem a babaváró, sem a munkáhitel után a fiatalok. A babaváró iránt 9, a munkáshitel iránt 25 százalékkal csökkent a kereslet júliushoz képest. Személyi hitelt szintén kevesebben igényeltek, mint az előző hónapban, 95 milliárd forint volt a szerződéses összeg, 9 százalékkal kisebb, mint júliusban.

Kapcsolódó cikk Otthon Start: a tízszeresére ugrott a lakáshitelek iránti kereslet Mindenki ezt a hitelt akarja.



