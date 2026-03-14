Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Már elérhetők az adóbevallási tervezetek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét.

A tervezetet az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra – közölte a NAV szombaton. A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is.

Aki egyetért annak adataival, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni.

Az első, és legfontosabb teendő: ellenőrizni az adókedvezményeket. Ha valaki jogosult valamilyen kedvezményre (például három-, négygyermekes anyák, családi kedvezményre, első házasok kedvezményére, személyi kedvezményre), de azt tavaly év közben nem érvényesítette, annak mindenképp ki kell egészítenie a tervezetet ahhoz, hogy megkapja a kedvezményt. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a 2025-ben megszerzett jövedelmekkel, amelyekről a NAV-nak nincs tudomása, ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadás vagy az ingó és ingatlanértékesítés jövedelme.

Aki eddig nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, érdemes megtenni, hiszen a regisztráció után azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása – közölte az adóhatóság.

Olcsóbban jobbat: pörög a lakásbiztosítási kampány

A várakozásokkal szemben élénkebb az idei lakásbiztosítási kampány, mint a 2025-ös. Az átlagdíj a kampányban 38 ezer forint – mondják az alkuszok. 

Otthon Start: az önerő előteremtése okozza a legnagyobb problémát

A lakáshitelpiac 80 százalékát ma már támogatott hitelek teszik ki. Sokaknak a 10 százalékos önerő előteremtése is gondot okoz – mondta el Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője a Klasszis Podcastban.

GKI: Az infláció szerkezete továbbra sem egységes

A forint gyengülése nem csupán az árfolyamtáblán jelenik meg – hanem a bevásárlókosárban is. A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése bemutatja, milyen mechanizmusokon keresztül gyűrűznek be az árfolyamváltozások a magyar fogyasztói árakba, és hogyan alakult ez az összefüggés az elmúlt évtizedben.

Az emberek 70 százaléka leváltotta az eddigi lakásbiztosítását

Már több mint 112 ezer új lakásbiztosítási kalkulációra került sor az idei kampány időszakában a Netrisknél. Március első hetéig 10-ből 7-en váltottak biztosítót, új kötések esetében pedig átlagosan 18 ezer forintot tudtak megspórolni azok, akik kihasználják ezt a lehetőséget. Az átlagdíj március első hetéig 37 500 forint volt, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. A mostani kampányban eddig a fővárosban és Pest vármegyében található lakóingatlanokra kötötték a legtöbb új biztosítást a Netrisken keresztül.

Figyelmeztetést adott ki az MNB az utasbiztosításokról

MNB: háborús országban legfeljebb korlátozottan segíthet az utasbiztosítás.

Leesik az álla, ha meglátja, milyen olcsó lett a lakáshitel

Az eddiginél is alacsonyabb, 2,79 százalékos, éves kamattal kínálja az Otthon Start hitelt a Gránit Bank, ezzel újra a pénzintézetnél érhető el a legkedvezőbb kamat a piacon – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az elmúlt hónapokban sorban bővítettek a támogatott hitel kedvezményein a bankok, és a rendkívül erős kereslet – illetve verseny – nyomán számítani lehet újabb lépések bejelentésére is.

Ötéves az azonnali fizetési rendszer: így használhatja ki még jobban

Másodlagos azonosító, fizetési kérelem – mind kiváló szolgáltatások. 

Közeledik az adóbevallási időszak: erre figyeljen oda, különben pórul járhat!

Március 15-én startol az szja-bevallási szezon.

Nők előre: így zárul az a bizonyos bérolló

Vannak pozitív jelek, de van ami sosem változik majd a szakértők szerint.

Még ilyet! Ez az otthonokat érintő fontos szolgáltatás nem lett drágább

Zajlik a lakásbiztosítási kampány, máris vannak fontos megállíptások ezeb a téren.

