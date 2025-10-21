Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Már megint OTP-s ügyfélnek a legjobb lenni: forradalmi újdonsággal állt elő a bank

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Kellemetlen figyelmeztetni az ismerősöket, hogy adják már meg a tartozásukat – vallják a magyarok. Mostantól egyszerűbb és kényelmesebb lesz a pénz visszakérése, csak össze kell érinteni a mobilokat, és pár másodperc alatt végbe is megy a tranzakció. Ami ráadásul ingyenes. 

Az OTP Bank Magyarországon elsőként tette elérhetővé MobilBank alkalmazásában az NFC vagy a QR-kód segítségével történő pénzkérést, a „Pénzkérés simán” szolgáltatást. A szolgáltatás az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő qvik fizetési megoldást alkalmazza, így miinden hazai bank mobilbanki alkalmazásával működik. A pénzkérést az OTP Bank ügyfele indítja, de a fizető fél bármely magyar bank ügyfele lehet, aki rendelkezik banki mobilapplikációval – a tranzakció másodpercek alatt teljesül, és díjmentes mindkét fél számára.

A megoldás számos helyzetben hasznos az ügyfelek számára. Ha például közösen fizetnek egy éttermi számlát, és szét kell osztani a költségeket, a számlát eredetileg fizető fél könnyen elkérheti a többiektől a pontos összeget, nem kell készpénzzel bajlódni, visszaadni, vagy megadnia a számlaszámát az átutaláshoz. A fejlesztést a pénzkérés nehézsége hívta életre – magyarázta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.

Az OTP Bank megbízásából készült felmérés szerint a magyarok mintegy 60 százaléka feszélyezve érzi magát, ha pénzt kell (vissza)kérnie valakitől, minden ötödik válaszadó pedig tabutémának tartja ezt. A felmérés szerint az emberek 46 százaléka finoman figyelmezteti azt, aki nem fizeti vissza időben a tartozását, de 45 százalék inkább nem is szól, és sokszor türelmesen vár, miközben kellemetlenül érzi magát.

Kellemetlen visszakérni a pénzt

A különböző élethelyzetek között is jelentős eltérések mutatkoznak: a magyarok a legkellemetlenebbnek azt tartják, ha pénzt kell elkérniük vagy visszakérniük egy távolabbi ismerőstől vagy kollégától, ezt követi a közeli baráttól való pénzkérés, míg családon belül már jóval könnyebben kezeljük az elszámolási helyzeteket.

Így kell használni a szolgáltatást
Fotó: OTP Bank

A pénzkérési tranzakció maximum 500 ezer forintig indítható el, naponta maximum 20 ilyen tranzakciót lehet elindítani, és csak 5 perc áll rendelkezésre, hogy személyesen jóváhagyja a másik fél az átutalást.

Emiatt nagyon biztonságos a rendszer. Ez a megoldás egy baráti vacsoránál, közösen vásárolt ajándék esetén gyors, egyszerű és biztonságos megoldást kínál a költségek szétosztására. A pénzkérés az OTP-s ügyfelek számára díjmentes. 

Az MNB reméli, hogy más bank is bevezeti

Az új szolgáltatást bemutató eseményen Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke is részt vett. „Fontos mérföldkőhöz érkeztek a hazai pénzügyi innovációk” – méltatta az OTP új fejlesztését az alelnök. A szuverenitás és az innováció a pénzügyi szolgáltatásokban is kulcsfontosságú. Ezzel a céllal vágott bele az MNB 2020-ban a hazai digitális infrastruktúra fejlesztésébe, 2020 márciusában elindult az azonnali fizetési rendszer, egy évvel ezelőtt pedig a fizetési kérelem tranzakciókon alapuló qvik – tette hozzá Virág Barnabás. 

Az MNB célja, hogy 2030-ra a pénzügyi tranzakciók 60 százaléka digitális csatornán történjen meg. Az OTP új szolgáltatása sokat tehet ennek megvalósításáért, példamutató kezdeményezés, amely magánszemélyek, családok tömegeit juttatja hozzá egy új, gyors, biztonságos pénzügyi megoldáshoz – méltatta Virág Barnabás az OTP Bank fejlesztését. A jegybank alelnöke azt is hozzátette, reméli, hamarosan a többi bank is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. 

 

