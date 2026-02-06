Már nem dübörög a munkáshitel, aminek az Otthon Start is ártott

Nem egészen 8,4 milliárd forint értékben kötöttek tavaly decemberben új munkáshitel-szerződéseket a bankok, ami az eddigi mélypontot jelentette a támogatott konstrukció kereken egyéves történetében – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A munkáshitel iránti keresleten az Otthon Start Program szeptemberi indulása sem tudott érdemben lendíteni, hiszen 2025. utolsó három hónapjában folyamatosan csökkent az újonnan megkötött szerződések összege. Így az idén stabilan havi 10 milliárd forint alatt maradhat az új kihelyezések havi összege.

Csábító a konstrukció, de sok a szűrő

Ezzel együtt a munkáshitelből – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakújságírója – szabad szemmel is látható portfólió épült fel tizenkét hónap alatt: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a 2025-ben megkötött szerződések összege megközelítette a 168 milliárd forintot, és több mint 43,2 ezer fiatalnak folyósítottak a bankok a támogatott hitelből.

Mindezek alapján – hasonlóan a babaváró hitelhez – a munkáshitelnél is jellemző, hogy az ügyfelek nagy többsége az elérhető maximumot igényli: az egy szerződésre jutó, átlagos hitelösszeg 3,88 millió forint környékén alakult, ami alig marad el a jogszabályban meghatározott, 4 millió forintos plafontól.

A munkáshitel iránti érdeklődés annak ellenére csökken, hogy a konstrukció paraméterei igen kedvezők: a hitel kamatmentes, szabad felhasználású és ingatlanfedezet nélkül igényelhető. Szintén nagy előnye a munkáshitelnek, hogy ugyan nem szabja feltételül, de jutalmazza a gyermekvállalást: az igénylő nőknek az első gyermeknél 2 év törlesztési moratórium jár, a másodiknál a két év szüneteltetés mellett a fennálló tartozás felét is elengedik, a harmadik gyermek érkezésekor pedig a teljes, még fennálló tartozást átvállalja az állam.

Mélypontra ért tavaly decemberben a munkáshitel iránti érdeklődés

Fotó: DepositPhotos.com

A jogosultsági feltételeknél viszont több szűrőt is tartalmaz a szabályozás: így például a 17 és 25 év közötti igénylőnek nem lehet felsőfokú végzettsége, és a kölcsön igénylésekor nem tanulhat felsőoktatási intézményben. Ezen kívül elvárás a legalább 3 hónapos TB jogviszony, a legalább heti 20 órás munkaviszony, a büntetlen előélet, a köztartozás-mentesség, a magyarországi lakcím, de a fiatalnak vállalnia kell azt is, hogy a hitel folyósítását követő 5 évben rendelkezni fog magyarországi lakcímmel, az országban dolgozik és él életvitelszerűen.

A jövedelemmel kapcsolatos elvárások nem túl szigorúak, de sokaknál szintén akadályt jelenthetnek: az alkalmazotti státuszban lévőknél többnyire a nettó minimálbér igazolását várják el a bankok (ez most 214 662 forint), míg a vállalkozóként dolgozóknál többnyire a 20 órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos nettó jövedelmének a megléte az elvárás – utóbbi jelenleg 238 000 forint közelében mozog.

Viszonylag szűk a potenciális ügyfélkör

Barát Mihály szerint a fokozatosan csökkenő érdeklődésnek az is magyarázata lehet, hogy a 26 év alatti korosztályban még viszonylag kevesen gondolkodnak hitel felvételében, hiszen pályakezdőkről, vagy a pályájuk elején járó fiatalokról van szó.

Nem véletlen tehát, hogy a bankok tapasztalatai szerint is az igénylők nagy többsége a 23-25 éves korosztályból kerül ki, hiszen ők azok, akik már nagyobb arányban kezdtek hozzá az önálló egzisztenciájuk felépítéséhez.

„Ennek alapján pedig a potenciális igénylők köre az idő előrehaladtával fokozatosan szűkül, hiszen még most is havi 2-2,5 ezer szerződést kötnek a pénzintézetek: ennek alapján 2026-ban arra lehet számítani, hogy tízmilliárd forint alatt marad majd a frissen megkötött szerződések havi összege” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Akadnak különbségek a bankok kínálatában

A BiztosDöntés.hu munkáshitel kalkulátora szerint a támogatott konstrukciót jelenleg nyolc hazai pénzintézet tartja kínálatban, és ugyan az igénylési feltételek nagyon hasonlóak, azért akadnak különbségek az egyes bankok termékei között.

A Gránit Banknál például már 17 éves kortól igényelhető a támogatott kölcsön, míg a többi pénzintézetnél legalább 18 év (vagy több) az alsó korhatár. A Gránit Banknál a hitel futamideje 5 és 10 év között, az összege pedig 1 millió és 4 millió forint között lehet.

Az OTP Banknál 64 és 120 hónap között lehet a munkáshitel futamideje, az összeg 1 millió és 4 millió forint között lehet, az alkalmazottként való igényléshez emellett a nettó minimálbérnek megfelelő jövedelem is szükséges.

A Raiffeisen Banknál az alkalmazottként dolgozó igénylőknek a nettó minimálbér összegét, a vállalkozóként tevékenykedőknek pedig a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell igazolniuk.

A K&H akár kétéves futamidőre is ad munkáshitelt, az alkalmazottaknál a nettó minimálbér megléte itt is elvárás.

Az MBH Banknál fix tíz év a kölcsön futamideje, az igényelt összeg 2 millió és 4 millió forint között mozoghat. Az alkalmazottként dolgozó igénylőktől legalább 150 ezer forintos, a vállalkozóként működőktől minimum 250 ezer forintos nettó jövedelmet vár el a pénzintézet.