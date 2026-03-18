Mastercard-felmérés: egyértelműen a mobilfizetés éve volt a tavalyi

A Mastercard 2009 óta évente monitorozza a pénzügyi szolgáltatások piacát, különös tekintettel a kártyahasználatra és a digitális pénzügyekre. A kutatássorozat legfrissebb eredményei alapján a mobilfizetést használók arányának növekedése volt az egyik legjelentősebb változás Magyarországon 2025-ben: a mutató egy év alatt 41 százalékról 48 százalékra nőtt, ami több mint kétszerese a hat évvel ezelőtti 22 százaléknak. A növekedés gyorsabb volt az Android-felhasználók körében (36-ról 43 százalékra egy év alatt), ugyanakkor az iPhone-felhasználók körében magasabb (69 százalék) a mobillal fizetők aránya.

A kártyapenetráció – vagyis a legalább egy kártyával rendelkezők aránya – közel 100 százalékos.

Jelentősen, egyharmadnyira (32 százalék) nőtt a több kártyával rendelkezők részaránya. Egyre többen választják a digitális megoldásokat a kártyahasználatban, vagyis erősödik a „digital first” megközelítés: a célcsoport kevesebb mint fele (44 százalék) ragaszkodik ahhoz, hogy új kártyáját először fizikai formában kapja meg – ez az arány 2021-ben még 57 százalék volt –, és bár továbbra is kevesen (10 százalék) mondanának le teljesen a fizikai kártyáról, az arányuk négy év alatt megduplázódott.

2025-ben minden ötödik magyar felnőtt használt fintech-kártyát (Revolut, Wise, N26, Curve), és a jelenség már nem korlátozódik a fiatalabb generációra. A fintech-számlákon tartott összeg is nőtt, és egyre többen tekintik ezeket a kártyákat fő kártyájuknak (arányuk 14-ről 19 százalékra nőtt 2024 és 2025 között), melyet számos tranzakcióra, így belföldi- és külföldi vásárlásokra, online fizetésekre használnak.

Egy Mastercard Touch Card kártya

2025-ben a számlafizetésben egyértelműen a digitális megoldások domináltak: a válaszadók 75 százaléka elektronikusan fizette a számláit, ezen belül a kártyás fizetés a legnépszerűbb megoldás: 2025-re 66 százalékra nőtt (2024-ben még 62 százalék volt). A válaszadó kártyabirtokosok 72 százaléka naponta vagy hetente többször fizet kártyával POS-terminálokon, átlagosan havi 14 tranzakciót végeznek személyenként. Az ATM-et használók aránya is magas, 94 százalékos szinten stabilizálódott.

Az érintésmentes digitális fizetési megoldások egyre népszerűbbek a közlekedéshez és a munkavállalói juttatásokhoz kapcsolódó területeken is. A közösségi közlekedésben a budapesti Pay&GO kártyaalapú jegyrendszer ismertsége (Budapesten) elérte az 59 százalékot; azok körében, akik már kipróbálták, a gyorsaság és a kényelem bizonyult a fő vonzerőnek, ami a későbbi még szélesebb körű használat lehetőségét jelzi.

A SZÉP kártya birtokosok kevesebb mint egyharmada (27 százalék) digitalizálta eddig a kártyáját, de a mobiltárcát használók több mint négytizede nyitott erre.

Egy másik jelentős változás, hogy a qvik azonnali fizetés ismertsége 51 százalékra nőtt, ugyanakkor a válaszadók 6 százaléka használta a megoldást fizikai környezetben, például bolti vásárlásnál. Az online QR-kódos fizetés használati aránya viszont 28 százalékos.

Ma már 10-ből 9 ember vásárol online, közülük 26 százalék heti rendszerességgel. A válaszadók 39 százaléka rendszeresen vásárol külföldi webáruházakból is (2024-ben 32 százalék). A jelenlegi 90 százalékos online vásárlói arány 2015-ben még csak 32 százalék volt, ami közel háromszoros növekedést jelent tíz év alatt. Az online vásárlások több mint háromnegyedét (78 százalék) ma már okostelefonról indítják, szemben az öt évvel ezelőtti 55 százalékkal. Az online fizetések 77 százaléka kártyával történik, ami szintén új rekord.

A válaszadók 78 százaléka használ mobilbanki alkalmazást (szemben az egy évvel korábbi 71 százalékkal, illetve a tíz évvel ezelőtti 13 százalékkal). A leggyakrabban használt funkciók az átutalás, az egyenleg- és tranzakciók ellenőrzése, valamint az online fizetések hitelesítése.

„2025-ben a legszembetűnőbb jelenség az volt, hogy a pénzügyi digitalizáció minden vizsgált területen folyamatosan erősödött. Az érintésmentes kártyás fizetés már minden korosztályban elterjedt Magyarországon, ugyanakkor különösen gyors növekedést figyeltünk meg a mobilfizetés területén. A digitális megoldások a közösségi közlekedésben, az utazásban és a rekreációban is egyre inkább teret nyernek. Az új technológiák a fizetések területén gyorsan terjednek, ami azt mutatja, hogy az emberek a könnyű, kényelmes és biztonságos fizetési módokat részesítik előnyben” – mondta Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere.”

A Mastercard U&A kutatása a kártyahasználati szokások-, valamint az azokhoz kapcsolódó attitűdök változását követi nyomon 2009 óta. Az évente végzett felmérés célcsoportja a 18–65 év közötti, bankszámlával rendelkező városi lakosok. Az adatfelvétel önkitöltős online kérdőívvel történik, 1900 fős mintán. A 2025-ös hullám terepmunkája 2025 novemberében zajlott. A kutatás a magyar városi lakosságot tekintve reprezentatív.