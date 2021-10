Mától igényelhetők a zöld lakáshitelek

Mennyibe kerül az egyetemista lét? Összeszámoltuk

Megnéztük, körülbelül mennyibe kerül ma egy diáknak egyetemre járnia, valahol laknia, néha jót is ennie, nagy ritkán pedig még kicsit szórakoznia is. A számok alapján kisebb magyar csoda, ha ezt több-kevesebb sikerrel meg is tudják valósítani a fiatalok.