Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Még ilyet! Ez az otthonokat érintő fontos szolgáltatás nem lett drágább

Zajlik a lakásbiztosítási kampány, máris vannak fontos megállíptások ezeb a téren.

A lakásbiztosítási kampány első hetében megrendelt új szerződések átlagdíja 39 500 forint volt, ami szinte pontosan megegyezik az egy éve ilyenkor tapasztalt szinttel. Az online felületen megkötött szerződések átlagdíja 37 100 forint körül alakult az Insura adataiból. A biztosításközvetítő társaság csatornáin ebben az időszakban 7 százalékkal több lakásbiztosítási szerződést kötöttek, mint tavaly ilyenkor, vagyis a 2025-höz képest enyhén nőtt az ügyfelek aktivitása.

A jelenlegi kampányidőszakban tavalyhoz hasonlóan 14 biztosító ajánlatai közül választhatnak az ügyfelek.

Közülük öten, a Groupama, a Colonnade, az Uniqa, az Allianz és a K&H szerezték meg az összes új szerződés 70 százalékát. Tavaly ez a mennyiség négy biztosító között oszlott meg, ami azt jelenti, hogy mostanra kissé kiegyenlítettebbé vált a biztosítói verseny.

Nekik éri meg legiknább

Az idei kampányban elsősorban azok érhetnek el jelentősebb, akár a tavalyihoz hasonló 20-30 százalékos díjcsökkenést, akik az elmúlt 2-3 évben nem vizsgálták felül meglévő lakásbiztosítási szerződésüket. Ám az ügyfelek jelentős része díjcsökkentés igényén kívül más szempontokat is figyelembe vesz, amikor kiválasztja az új biztosítását. Ilyen szempont például az elérhető fedezetek köre és azok térítési limitjei, illetve a választandó biztosító iránti személyes bizalom. Ezt a szemléletet jelzi, hogy az ügyfelek többsége nem a legkedvezőbb díjú ajánlat mellett döntött: a kalkulációs lista első helyén szereplő biztosítót csak 42 százaléknyian választották. A második helyen állóra 17, a harmadik helyen állóra 15 százaléknyian voksoltak, további 26 százalék a még magasabb díjú módozatok valamelyike mellett döntött.

Új horizontot nyit, ezért is pörgött fel ez a két nagy állami támogatás

Új horizontot nyit, ezért is pörgött fel ez a két nagy állami támogatás

Egymást erősítheti két meghatározó otthonteremtési kedvezmény az adatok alapján.

Ismét gimnazistákat vár a milliós összdíjazású verseny

Március 15-ig jelentkezhetnek a gimnáziumokban tanuló diákok az immár hatodik alkalommal zajló Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre – hangzott el csütörtökön a szervezők és a támogatók képviselői által tartott sajtótájékoztatón. A négyfős csapatok három fordulóban mérik össze a tudásukat, ebből az első kettő online zajlik, a május 13-i országos döntőn viszont már személyesen vehetnek részt a vármegyei fordulók győztesei, Budapesten.

Így vásárolhat sokkal olcsóbban laptopot vagy ruhát: egyre többen élnek a lehetőséggel

Így vásárolhat sokkal olcsóbban laptopot vagy ruhát: egyre többen élnek a lehetőséggel

Az egészségpénztárak szolgáltatási kiadásaiban felpörgött a lakáshitel és az egyéb szolgáltatás. Az 180 napos várakozás eltörlését sokan kihasználták.   

Már több mint 200 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Már több mint 200 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Április végéig lehet megtenni. 

Bezuhant a babaváró, de a munkáshitel sem hasít

Idén januárban 84,33 milliárd forintot tett ki az új személyihitel-szerződések szerződéses összege, ami 13,9 százalékkal múlta felül a 2025 azonos időszakában kihelyezett hitelösszeget – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Ez alapján tehát biztatóan indult 2026, igaz, a januári kihelyezés ezúttal elmaradt a decemberitől, pedig jellemzően ennek a fordítottja szokott igaz lenni.

Eldobja a pisztolyt a kutakon

Eldobja a pisztolyt a kutakon

Folytatódik az üzemanyagok drasztikus áremelkedése csütörtökön is.

Nem jött be a kormány mesterterve: kevesen költötték lakásra a nyugdíjpénzt

Nem jött be a kormány mesterterve: kevesen költötték lakásra a nyugdíjpénzt

Rekord összegű befizetés, szép hozamok, de veszteséges működés jellemezte az önkéntes nyugdíjpénztári szektort 2025-ben. A lakáscélú felhasználás jócskán a várakozások alatt alakult. 

Már 40 ezer fölött jár az Otthon Start szerződések száma

Már 40 ezer fölött jár az Otthon Start szerződések száma

A lakásvásárlást tekintve több mint negyvenezer fiatalt hozott helyzetbe az Otthon Start hitelprogram – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a program bevezetése óta eltelt hat hónap eredményeit ismertetve szombaton Debrecenben.  

Fontos változásokat hoz a március – a parkolás, a bevásárlás és az otthona is érintett lehet

Fontos változásokat hoz a március – a parkolás, a bevásárlás és az otthona is érintett lehet

Szokás szerint tartogat újdonságokat a hónap.

Kiderült, mennyit kell félretenni, hogy ne legyen gond nyugdíjas korunkban

Kiderült, mennyit kell félretenni, hogy ne legyen gond nyugdíjas korunkban

A hosszú élet valódi értéke nem csupán az évek számában, hanem azok jó életminőségű megélésében is rejlik.

RENDKÍVÜLI
Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?

Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?


Az olajárrobbanást követően célkeresztben az energetikai szankciók feloldása és a benzinárak drasztikus ugrásának megakadályozása.

