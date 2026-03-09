Még ilyet! Ez az otthonokat érintő fontos szolgáltatás nem lett drágább

A lakásbiztosítási kampány első hetében megrendelt új szerződések átlagdíja 39 500 forint volt, ami szinte pontosan megegyezik az egy éve ilyenkor tapasztalt szinttel. Az online felületen megkötött szerződések átlagdíja 37 100 forint körül alakult az Insura adataiból. A biztosításközvetítő társaság csatornáin ebben az időszakban 7 százalékkal több lakásbiztosítási szerződést kötöttek, mint tavaly ilyenkor, vagyis a 2025-höz képest enyhén nőtt az ügyfelek aktivitása.

A jelenlegi kampányidőszakban tavalyhoz hasonlóan 14 biztosító ajánlatai közül választhatnak az ügyfelek.

Közülük öten, a Groupama, a Colonnade, az Uniqa, az Allianz és a K&H szerezték meg az összes új szerződés 70 százalékát. Tavaly ez a mennyiség négy biztosító között oszlott meg, ami azt jelenti, hogy mostanra kissé kiegyenlítettebbé vált a biztosítói verseny.

Nekik éri meg legiknább

Az idei kampányban elsősorban azok érhetnek el jelentősebb, akár a tavalyihoz hasonló 20-30 százalékos díjcsökkenést, akik az elmúlt 2-3 évben nem vizsgálták felül meglévő lakásbiztosítási szerződésüket. Ám az ügyfelek jelentős része díjcsökkentés igényén kívül más szempontokat is figyelembe vesz, amikor kiválasztja az új biztosítását. Ilyen szempont például az elérhető fedezetek köre és azok térítési limitjei, illetve a választandó biztosító iránti személyes bizalom. Ezt a szemléletet jelzi, hogy az ügyfelek többsége nem a legkedvezőbb díjú ajánlat mellett döntött: a kalkulációs lista első helyén szereplő biztosítót csak 42 százaléknyian választották. A második helyen állóra 17, a harmadik helyen állóra 15 százaléknyian voksoltak, további 26 százalék a még magasabb díjú módozatok valamelyike mellett döntött.