Megfizethetetlenné válik? Elszabadult a repjegyek ára

A hosszú távú repülőjegyekre váró utasokat hidegzuhanyként érte a hír, miszerint márciusban drámai mértékben megugrottak a jegyárak az Ázsia és Európa közötti főbb útvonalakon.

Egyes relációkban több mint ötszörösére nőtt az ár alig egy hónap leforgása alatt – hivatkozik egy elemzésre a Turizmus Online oldalán olvasható hír.

A Bloomberg Business által közölt adatok szerint a legnagyobb ugrást a Bangkok–Frankfurt járat produkálta, ahol a februári 474 dolláros átlagár márciusra 2870 dollárra emelkedett.

Hasonlóan extrém drágulást mértek a Hongkong–London útvonalon is, ahol a jegyár 503 dollárról 3318 dollárra ugrott.