3p
Személyes pénzügyek AI - Mesterséges intelligencia Okostelefon, mobil, applikációk Videókommunikáció Erste Bank Visa

Meghökkentő dolog derült ki a 4-14 évesekről

Sipos Ildikó
Sipos Ildikó

Már a háromnegyedük kezében ott van az okostelefon.

A Visa digitális fizetési szolgáltató megbízásából készült Ipsos által készített kutatás a 4 és 14 éves korosztályban mérte fel a gyerekek és a szülők pénzügyi szokásait, és ezen belül is alapvetően az alfa generáció, vagyis a 2010 után született gyermekek, és a Z generáció „tetején” álló korosztály, vagyis az 1997 és 2012 között született életkori csoportok fizetési szokásait. 

Ezen belül három korcsoportot néztek részletesebben: a 4 és 6 éves, a 6 és 10 éves, valamint a 10 és 14 éves korú gyermekek pénzköltését. Azt is megállapították, hogy a legtöbb külső impulzus a gyerekeket 8 és 10 éves koruk között éri elsősorban az iskola részéről – mondta a Visa szenior fizetési megoldások szakértője. 

Szincsák Gyula elgondolkodtatónak nevezte, hogy a kutatás szerint ez a generáció, tehát a 4 és 14 éves korosztály a szabadidejét már 75 százalékos arányban gaminggel, vagyis okostelefonra letöltött videójátékkal tölti. De már a 4-6 éves korosztályban is vannak olyan gyerekek, akiknek van okostelefonjuk, a rendszeres okostelefon-használat pedig átlagosan 8 évesen, és ebben az életkorban már a mesterséges intelligenciát is használják a gyerekek. 

Szincsák Gyula beszámolt arról, hogy a felmérés szerint a szülők a pénzügyi edukációt csemetéiknél a készpénzzel kezdik, és fokozatosan haladnak a digitális megoldások felé.

A 12 és 14 éves korosztály csaknem 60 százaléka már a digitális fizetést részesíti előnyben, körülbelül 10 éves kor az a határ, amikor átlépnek a digitális térbe. 

Murányi Linda, az Erste PR- és belső kommunikációs vezetője arról számolt be, hogy az Erste tapasztalatai szerint a 7-10 éves gyerekek rendszeresen kapnak havi zsebpénzt, ezer és 24 ezer forint közötti összegben, minden negyedik szülő ennél többet is ad. Az Ersténél 7 éves kortól lehet egyes bankszámlacsomagokhoz kapcsolódóan bankkártyát is igényelni, a számlával rendelkező gyermekek 89 százalékának van plasztikja, 68 százalékuk pedig rendszeresen használja is azt, és havonta átlagosan 6400 forintot költ el, egy átlagos tranzakció összege pedig 3500 forint. A bank tapasztalatai szerint sok szülő úgy látja, hogy a 7 és 10 éves kor közötti időszak a legalkalmasabb arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a pénz kezelésével.

A 4 és 14 éves korosztály a szabadidejét már 75 százalékos arányban gaminggel, vagyis okostelefonra letöltött videójátékkal tölti
A 4 és 14 éves korosztály a szabadidejét már 75 százalékos arányban gaminggel, vagyis okostelefonra letöltött videójátékkal tölti
Fotó: Facebook

A szülők fele szerint a bankkártya átláthatóbbá teszi a gyermek költéseit, 38 százalékuk pedig úgy véli, hogy a bankkártya biztonságosabb megoldás, mint a készpénz. A szülői visszajelzések alapján a gyerekek 46 százaléka tudja, hogyan kell bankkártyával fizetni, harmaduk pedig az egyenleglekérdezést és a pin-kód használatát is ismeri. 

Murányi Linda jó hírnek nevezte, hogy a gamer-típusú kiadások összege nyáron 15 százalékkal csökken. Nőnek viszont az utazáshoz és a ruházkodáshoz kapcsolódó bankártyás kiadások a gyermekek körében. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem kérnek a magyar emberek a pénzügyi tanácsokból

Nem kérnek a magyar emberek a pénzügyi tanácsokból

Pedig tudják, hogy nem ártana.

Rekordösszegű pénzt zsákolnak a magyarok ezekből a gépekből

Ha egyszer a készpénz felvétel mellett dönt az ember, akkor már megadja a módját.

Előkerült egy aggasztó adat a legszegényebb magyarokról – A hét ábrája

Előkerült egy aggasztó adat a legszegényebb magyarokról – A hét ábrája

Ebben a tekintetben még fejlődnie kell az országnak.

A Tisza-kormány pluszpénzei sem segítenek a nyugdíjakon?

A Tisza-kormány pluszpénzei sem segítenek a nyugdíjakon?

Újabb írással jelentlkezett a GKI, de sok jót nem ígér ez az összeállítás sem, ami a magyar nyugdíjhelyzetet illeti.

Devizahitelek? Íme a perek fefüggyeztésével kapcsolatos részletek

Devizahitelek? Íme a perek fefüggyeztésével kapcsolatos részletek

Néhány órával ezelőtt tették közzé a részleteket.

A jövőtől félnetek nem kell, félretennetek jó lesz

A jövőtől félnetek nem kell, félretennetek jó lesz

A Bank360 szakértői szerint nem lehet eléggé korán kezdeni a nyugdíjas évekre való takarékoskodást.

Itt a nagy bejelentés: tényleg visszajöhet a katás adózás

2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást.

Napokon belül megtudhatjuk, hogyan néz ki majd a vagyonadó

Napokon belül megtudhatjuk, hogyan néz ki majd a vagyonadó

Június 5-éig kell elkészülnie a legalább 1 milliárd forintos vagyonnal rendelkezőkre vonatkozó sarc tervezetének, melyhez kapcsolódóan a bizalmi vagyonkezelők adómentességét is eltörölnék. Erről is beszélt lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti adásában.

Utolsó figyelmeztetés a NAV-tól

A NAV ma éjfélig mintegy 400 ezer cégtől vár tao-, és több mint 100 ezer társaságtól kivabevallást.

Tömegek rohanták meg a nyugdíj- és egészségpénztárakat

Tömegek rohanták meg a nyugdíj- és egészségpénztárakat

A nyugdíjpénztárból nem sokat költöttek lakáscélra a magyarok, az egészségpénztáraknál viszont egyre népszerűbb a lakáscélú felhasználás. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG