Meghökkentő dolog derült ki a 4-14 évesekről

A Visa digitális fizetési szolgáltató megbízásából készült Ipsos által készített kutatás a 4 és 14 éves korosztályban mérte fel a gyerekek és a szülők pénzügyi szokásait, és ezen belül is alapvetően az alfa generáció, vagyis a 2010 után született gyermekek, és a Z generáció „tetején” álló korosztály, vagyis az 1997 és 2012 között született életkori csoportok fizetési szokásait.

Ezen belül három korcsoportot néztek részletesebben: a 4 és 6 éves, a 6 és 10 éves, valamint a 10 és 14 éves korú gyermekek pénzköltését. Azt is megállapították, hogy a legtöbb külső impulzus a gyerekeket 8 és 10 éves koruk között éri elsősorban az iskola részéről – mondta a Visa szenior fizetési megoldások szakértője.

Szincsák Gyula elgondolkodtatónak nevezte, hogy a kutatás szerint ez a generáció, tehát a 4 és 14 éves korosztály a szabadidejét már 75 százalékos arányban gaminggel, vagyis okostelefonra letöltött videójátékkal tölti. De már a 4-6 éves korosztályban is vannak olyan gyerekek, akiknek van okostelefonjuk, a rendszeres okostelefon-használat pedig átlagosan 8 évesen, és ebben az életkorban már a mesterséges intelligenciát is használják a gyerekek.

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Szincsák Gyula beszámolt arról, hogy a felmérés szerint a szülők a pénzügyi edukációt csemetéiknél a készpénzzel kezdik, és fokozatosan haladnak a digitális megoldások felé.

A 12 és 14 éves korosztály csaknem 60 százaléka már a digitális fizetést részesíti előnyben, körülbelül 10 éves kor az a határ, amikor átlépnek a digitális térbe.

Murányi Linda, az Erste PR- és belső kommunikációs vezetője arról számolt be, hogy az Erste tapasztalatai szerint a 7-10 éves gyerekek rendszeresen kapnak havi zsebpénzt, ezer és 24 ezer forint közötti összegben, minden negyedik szülő ennél többet is ad. Az Ersténél 7 éves kortól lehet egyes bankszámlacsomagokhoz kapcsolódóan bankkártyát is igényelni, a számlával rendelkező gyermekek 89 százalékának van plasztikja, 68 százalékuk pedig rendszeresen használja is azt, és havonta átlagosan 6400 forintot költ el, egy átlagos tranzakció összege pedig 3500 forint. A bank tapasztalatai szerint sok szülő úgy látja, hogy a 7 és 10 éves kor közötti időszak a legalkalmasabb arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a pénz kezelésével.

A 4 és 14 éves korosztály a szabadidejét már 75 százalékos arányban gaminggel, vagyis okostelefonra letöltött videójátékkal tölti

Fotó: Facebook

A szülők fele szerint a bankkártya átláthatóbbá teszi a gyermek költéseit, 38 százalékuk pedig úgy véli, hogy a bankkártya biztonságosabb megoldás, mint a készpénz. A szülői visszajelzések alapján a gyerekek 46 százaléka tudja, hogyan kell bankkártyával fizetni, harmaduk pedig az egyenleglekérdezést és a pin-kód használatát is ismeri.

Murányi Linda jó hírnek nevezte, hogy a gamer-típusú kiadások összege nyáron 15 százalékkal csökken. Nőnek viszont az utazáshoz és a ruházkodáshoz kapcsolódó bankártyás kiadások a gyermekek körében.