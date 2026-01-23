Meghosszabbították a közszolgálati otthontámogatás határidejét

Bővíti a közszolgálati otthontámogatásban részesülők körét a kormány, és a jelentkezési határidőt is meghosszabbítják – írja a BiztosDöntés.hu. Az akár egymillió forint összegű támogatást a munkáltatói kölcsönben részesülők is igénybe vehetik, ha a hitelből magyarországi lakóingatlant vásároltak.

Emellett az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál, illetve az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek is igényelhetik az otthomtámogatást. A kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében dolgozók azonban máshol továbbra sem jogosultak a támogatásra.

A január 1. előtti lakáshitel-szerződések esetében újranyitják a bejelentési lehetőséget is: eddig január 20. volt a határidő, de február 15-ig még van erre lehetőség.