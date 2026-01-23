1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Személyes pénzügyek Hitel

Meghosszabbították a közszolgálati otthontámogatás határidejét

mfor.hu

Önkormányzatnál dolgozó tűzoltók, és munkáltatói kölcsönben részesülők is igényelhetik a közszolgálati otthontámogatást a kormány új döntése alapján. A bejelentési határidőt is meghosszabbították.

Bővíti a közszolgálati otthontámogatásban részesülők körét a kormány, és a jelentkezési határidőt is meghosszabbítják – írja a BiztosDöntés.hu. Az akár egymillió forint összegű támogatást a munkáltatói kölcsönben részesülők is igénybe vehetik, ha a hitelből magyarországi lakóingatlant vásároltak.

Emellett az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál, illetve az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek is igényelhetik az otthomtámogatást. A kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében dolgozók azonban máshol továbbra sem jogosultak a támogatásra.

A január 1. előtti lakáshitel-szerződések esetében újranyitják a bejelentési lehetőséget is: eddig január 20. volt a határidő, de február 15-ig még van erre lehetőség. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ingyen pénz eső az Otthon Starthoz

Ingyenpénz eső az Otthon Starthoz

Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást – azaz ajándékpénzt – a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább 200 ezer forint jóváírás valamilyen formában.

Minden OTP-s pénztártag örökölt egy kis pénzt az év végén

Minden OTP-s pénztártag örökölt egy kis pénzt az év végén

Levelet kaptak az OTP-s pénztártagok, hogy örököltek némi megtakarítást az örökös nélkül elhunyt pénztártagok után. 

Jól kitolt az egyedülálló édesanyákkal a kormány

Jól kitolt az egyedülálló édesanyákkal a kormány

Az elmúlt években bővült az elérhető családtámogatások köre, azonban az egyedülálló szülőknek továbbra sincs egyszerű dolguk. A párban élők bizonyos élethelyzetekben több kedvezménnyel számolhatnak, de a hiteligénylés és az ingatlanvásárlás is jóval nagyobb kihívást jelent az egyedülállók számára. A Bank360 kiszámolta, hogy nemtől, életkortól és a nevelt gyermekek számától függően kik és milyen mértékben tudják kihasználni a különböző kedvezményeket. 

Lakáshitele van? Így csökkentheti okosan a törlesztőket

Lakáshitele van? Így csökkentheti okosan a törlesztőket

A 2026-os minimálbér-emelés nem várt helyről hoz segítséget a lakáshiteleseknek: az egészségpénztári megtakarításokból törleszthető havi keretösszeg 11 százalékkal emelkedett. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint egy házaspár így évente már közel 233 ezer forintot kaphat vissza „ajándékba”, csupán a tudatos pénztárhasználat révén.

Felcsút kiemelkedik a leggazdagabbak mezőnyéből

Felcsút kiemelkedik a leggazdagabbak mezőnyéből

A nettó tőkejövedelem szempontjából. 

Fontos levelet kapnak a bankszámlás ügyfelek

Fontos levelet kapnak a bankszámlás ügyfelek

Január végéig megérkezik az egységes díjkimutatás a banki ügyfelekhez. Arról, hogy hogyan találhatja meg valaki könnyen a számára legkedvezőbb bankszámlacsomagot, Herman Bernadett, az Mfor főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában beszélt. 

Fontos dátumokra figyelmeztetett a NAV

Fontos dátumokra figyelmeztetett a NAV

Közeledik az szja-bevallási időszak.

Ha még nem hallotta: kemény elvárásokat közölt a jegybank

Ha még nem hallotta: kemény elvárásokat közölt a jegybank

Komoly követelményt kell teljesítenie a bankoknak, melyről a módosított pénzforgalmi törvény rendelkezik. 

Teleszórták ATM-mel a vidéket a bankok, de csökken az igény

Teleszórták ATM-mel a vidéket a bankok, de csökken az igény

Sorra zárnak be a postahivatalok a falvakban, a bankok viszont rendületlenül telepítik az ATM-eket, hogy ne maradjanak készpénz nélkül a lakosok. Sosem volt még ennyi bankautomata az országban.

Közel az egymillió: rekordnagyságúra duzzadt ez a piaci szegmens

Közel az egymillió: rekordnagyságúra duzzadt ez a piaci szegmens

Minden várakozást felülmúlt az adás-vételek száma ebben a kategóriában.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168