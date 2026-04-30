Személyes pénzügyek Bankok, bankrendszer, takarékok

Megindult a díjemelési hullám a bankoknál

Amint arra számítani lehetett, júliustól már érvényesítik az infláció hatását a lakossági számláik díjainál a bankok, miután június végével lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. A BiztosDöntés.hu adatai szerint csütörtökön három pénzintézet tette közzé az év közepétől hatályos kondíciókat: az emelés mértéke az OTP Banknál és az Ersténél 4,4 százalék környéki, viszont a CIB Bank a 2024-es inflációt is érvényesíti az új díjakban.

Elkezdték közzétenni a július elsejétől hatályos lakossági számlavezetési kondíciókat a bankok, amelyek már tartalmazzák az inflációs díjemelést is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Másfél év türelmi időt kaptak az ügyfelek

„A díjemelésekre előzetesen számítani lehetett, hiszen a pénzintézetek 2026. június 30-ig vállalták a lakossági számlák költségeinek befagyasztását” – emlékeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A bankszektor képviselői – tette hozzá – 2025 tavaszán egyeztek meg a kormányzattal abban, hogy az idei év közepéig nem érvényesítik a fogyasztói árak emelkedésének hatását a díjtételeknél – így a 2024-es 3,7 százalékos, illetve a 2025-ös 4,4 százalékos fogyasztóiár-növekedésnek megfelelő emelések is elmaradtak. Az átmeneti könnyítés vállalásával a kormányzat infláció elleni küzdelmét támogatták a pénzintézetek.

Drágulnak az átutalások is

Az OTP Bank lakossági csomagjainál a tavalyi inflációhoz igazított mértékben – 4 százalék környékén, vagy kicsivel felette – emelkednek egyes díjtételek júliustól: így például a felnőtt ügyfeleknek szóló Bázis számlánál a forintban, elektronikus csatornán indított, bankon kívüli és SEPA utalások díja a most érvényben lévő 0,50 százalék, minimum 333, maximum 25 000 forintról 0,55 százalék, minimum 348, de maximum 26 000 forintra emelkedik. Hasonló mértékű, 4,2 és 4,4 százalék közötti díjemelést érvényesít a pénzintézet a számlavezetési díjaknál, egyes éves kártyadíjaknál, és az ATM-es készpénzfelvételek költségeinél is.

Az Erste szintén a fogyasztói árak tavalyi növekedéséhez igazította a júliustól hatályos díjemeléseit: így egy bankon kívüli, elektronikus csatornán indított, eseti utalás díja a mostani 0,299 százalék, minimum 528, maximum 8855 forintról 0,312 százalék, de legalább 551, legfeljebb 9245 forintra változik – a tranzakciós illetéken felül.

A CIB Banknál már jelentősebb, kicsivel 8 százalék feletti díjemelések jönnek egyes, a lakossági számlákhoz kapcsolódó díjtételeknél július 1-től, tehát most a 2024-es és 2025-ös inflációt is érvényesíti az árazásban a pénzintézet. Ez azt jelenti, hogy egy eseti elektronikus, forintban végrehajtott belföldi átutalás díja 0,663 százalék, de legfeljebb 25 364 forintól 0,717 százalék, de legfeljebb 27 459 forintra nő a lakossági számláknál. Emellett az 50 000 forint alatti utalásokra vonatkozó kedvezményt sem hosszabbította meg a pénzintézet.

„Biztosra vehető, hogy az előttünk álló napokban még több piaci szereplő is bejelent inflációs díjemeléseket, hiszen a vállalt moratórium miatt két szokásos, éves díjkorrekció is elmaradt a lakossági számláknál” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, hozzátéve, hogy több piaci szereplő már korábban közzétette az idei emelés mértékét.

A K&H például az év elején jelentette be, hogy 2026. április elsejével megemeli a bankszámlavezetéshez, bankkártyákhoz kapcsolódó díjait a 2025 évi fogyasztói árindex (infláció) értékével, azaz 4,4 százalékkal. A felemelt díjak érvényesítésétől ugyanakkor a bank a 2026. június 30-ig tartó akciós időszakban eltekint. Az Unicredit Bank 2026. március 1-től emelte meg a bankszámlavezetési díjait – szintén 4,4 százalékkal –, ám ezt a változtatást június 30-ig – a bank önkéntes vállalásai miatt – továbbra sem érvényesítik.

Felpörgött az utasbiztosítási piac: nő a kereslet és az átlagdíj is

Az idén az első négy hónapban csaknem 12 százalékkal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4 százalékkal 11 ezer forintra emelkedett, az átlagos napidíj pedig személyenként 7,6 százalékkal 896 forintra nőtt a január-áprilisi időszakban – közölte a Netrisk online biztosításközvetítő. 

Nyugdíjpénztárak: egyre több a csatlakozó, és mindenki sokat tesz félre

Új csúcs látszik ezen a fronton, de a lemorzsolódásnál is javulást tapasztaltak.

Ketyeg az óra a gyermektelen babavárósoknál

Több ezer babavárósnál jár le félévkor a határidő, súlyos milliókat fizethetnek vissza, a törlesztőjük is meg fog ugrani.

Olcsón vett eurót? Nagyon nem mindegy, hol tartja

Tudatos tervezést igényel a helyzet.

Otthon Start: jóval többet hozhat a konyhára az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz

Több mint egymillió forint megtakarítással jár egy átlagos Otthon Start hitelnél a maximális, 3 százalékos kamathoz képest adott 0,2 százalékpontnyi kedvezmény: tehát az alacsonyabb árral hosszabb távon jóval nagyobb előnyhöz juthatnak az ügyfelek, mint a kölcsön mellé adott egyszeri jóváírásokkal és egyéb engedményekkel.

Térképen mutatjuk, mekkorák az eltérések a magyar nyugdíjasok közt – A hét ábrája

Nem minden idős ugyanúgy él: a nyugdíjak szintje az adott térség gazdasági fejlettségétől függ.

Mit választanak a hazai gazdagok: bizalmi vagyonkezelést vagy vagyonkezelő alapítványokat?

Idehaza a bizalmi vagyonkezelés jobban elterjedt, népszerűbb, több van belőle, mint a vagyonkezelő alapítványból. Ugyanakkor a vagyonkezelő alapítvány többet is tud, igaz, valamennyivel drágább a fenntartása is, továbbá több feltételnek kell megfelelnie.

Újabb magyar gimnazistákról derült ki, hogy kenik-vágják a pénzügyeket

Mire kell figyelni a 0 százalékos THM-mel meghirdetett áruhitelek esetében? Hogyan lehet kiválasztani a számunkra legkedvezőbb bankszámlát? Ilyen kérdések is szóba kerültek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny második fordulójának második versenynapján.

Rengeteg kedvezményt lehet most bezsákolni a bankoknál vállalkozóként

Érdemes nézelődni.

Autósok figyelem: jó hír érkezett a biztosításokról

Insura.hu: a kgfb-díjak 16, a casco 9 százalékkal csökkent az első negyedévben.

