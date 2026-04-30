Megindult a díjemelési hullám a bankoknál

Elkezdték közzétenni a július elsejétől hatályos lakossági számlavezetési kondíciókat a bankok, amelyek már tartalmazzák az inflációs díjemelést is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Másfél év türelmi időt kaptak az ügyfelek

„A díjemelésekre előzetesen számítani lehetett, hiszen a pénzintézetek 2026. június 30-ig vállalták a lakossági számlák költségeinek befagyasztását” – emlékeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A bankszektor képviselői – tette hozzá – 2025 tavaszán egyeztek meg a kormányzattal abban, hogy az idei év közepéig nem érvényesítik a fogyasztói árak emelkedésének hatását a díjtételeknél – így a 2024-es 3,7 százalékos, illetve a 2025-ös 4,4 százalékos fogyasztóiár-növekedésnek megfelelő emelések is elmaradtak. Az átmeneti könnyítés vállalásával a kormányzat infláció elleni küzdelmét támogatták a pénzintézetek.

Drágulnak az átutalások is

Az OTP Bank lakossági csomagjainál a tavalyi inflációhoz igazított mértékben – 4 százalék környékén, vagy kicsivel felette – emelkednek egyes díjtételek júliustól: így például a felnőtt ügyfeleknek szóló Bázis számlánál a forintban, elektronikus csatornán indított, bankon kívüli és SEPA utalások díja a most érvényben lévő 0,50 százalék, minimum 333, maximum 25 000 forintról 0,55 százalék, minimum 348, de maximum 26 000 forintra emelkedik. Hasonló mértékű, 4,2 és 4,4 százalék közötti díjemelést érvényesít a pénzintézet a számlavezetési díjaknál, egyes éves kártyadíjaknál, és az ATM-es készpénzfelvételek költségeinél is.

Az Erste szintén a fogyasztói árak tavalyi növekedéséhez igazította a júliustól hatályos díjemeléseit: így egy bankon kívüli, elektronikus csatornán indított, eseti utalás díja a mostani 0,299 százalék, minimum 528, maximum 8855 forintról 0,312 százalék, de legalább 551, legfeljebb 9245 forintra változik – a tranzakciós illetéken felül.

Kapcsolódó cikk Rengeteg kedvezményt lehet most bezsákolni a bankoknál vállalkozóként Érdemes nézelődni.

A CIB Banknál már jelentősebb, kicsivel 8 százalék feletti díjemelések jönnek egyes, a lakossági számlákhoz kapcsolódó díjtételeknél július 1-től, tehát most a 2024-es és 2025-ös inflációt is érvényesíti az árazásban a pénzintézet. Ez azt jelenti, hogy egy eseti elektronikus, forintban végrehajtott belföldi átutalás díja 0,663 százalék, de legfeljebb 25 364 forintól 0,717 százalék, de legfeljebb 27 459 forintra nő a lakossági számláknál. Emellett az 50 000 forint alatti utalásokra vonatkozó kedvezményt sem hosszabbította meg a pénzintézet.

„Biztosra vehető, hogy az előttünk álló napokban még több piaci szereplő is bejelent inflációs díjemeléseket, hiszen a vállalt moratórium miatt két szokásos, éves díjkorrekció is elmaradt a lakossági számláknál” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, hozzátéve, hogy több piaci szereplő már korábban közzétette az idei emelés mértékét.

A K&H például az év elején jelentette be, hogy 2026. április elsejével megemeli a bankszámlavezetéshez, bankkártyákhoz kapcsolódó díjait a 2025 évi fogyasztói árindex (infláció) értékével, azaz 4,4 százalékkal. A felemelt díjak érvényesítésétől ugyanakkor a bank a 2026. június 30-ig tartó akciós időszakban eltekint. Az Unicredit Bank 2026. március 1-től emelte meg a bankszámlavezetési díjait – szintén 4,4 százalékkal –, ám ezt a változtatást június 30-ig – a bank önkéntes vállalásai miatt – továbbra sem érvényesítik.