Megint óriásit változott az életünk: drágulást is hozott február első napja

A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállításának díja 3700 forint lett, és ebben az esetben is megfizetendő a kétezer forintos postai kézbesítési díj, hogyha az ügyfél kiküldetné magának az elkészült okmányt.

Több települési önkormányzat is közzétette az arról szóló tájékoztatást, miszerint szintén február 1-től módosult a lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézés rendje. A változtatás értelmében megszűnt a jegyzők hatásköre ezekben az ügyekben, így február 1-jétől már kizárólag a járási hivatalok intézhetik ezeket az eljárásokat.

Februárban is változások egész sorát kaptuk Fotó: Depositphotos

A 24.hu cikke szerint szintén elsejétől jelentősen drágul az útlevelek kiállítása. Eddig a normál eljárásban kért, öt évig érvényes útlevél igénylése 7500, a tíz évig érvényesé 14 ezer forintba került. A változtatás után a kiállítás ára egységesen 17 ezer forintra emelkedik. Az 5 és 10 éves kategória immár nem szerepel külön, a sürgősségi díjat ugyanakkor az igazgatási szolgáltatási díjon felül kell fizetni. Az útlevél lakcímre való postázása ugyancsak kényelmi szolgáltatás lesz, ami ebben az esetben is kétezer forintos pluszdíjat jelent.

Díjköteles lett a jogosítvány pótlása eltulajdonításnál is. Eddig bármilyen okmány esetében, ha lopás történt és erről rendőrségi jegyzőkönyv készült, a pótlás ingyenes volt. Február 1-jével azonban ilyen esetekben is ki kell fizetni a 6900 forintos díjat.

A Blikk cikkében emlékeztetett , postai díjakat vezettek be a személyazonosító igazolványokon és a lakcímkártyákon felül a jogosítványoknál is. Eddig a lakcímre való postázásért semmilyen okmány esetében nem kellett illetéket fizetni, ezentúl viszont a postai kézbesítés „kényelmi szolgáltatásnak” értelmeződik, és az igénylőknek okmányonként 2 ezer forinttal növelt díjtételt kell majd kifizetniük. A postai díjat a hatósági díjon felül kell majd megfizetni, így a jogosítványnál alapesetben 8900 forintot szükséges kifizetni.

Kellemetlen pillanatok várnak azokra, akik februárig halogatták a kormányablakokban és okmányirodákban történő ügyintézést, ugyanis elsejétől emelkedtek a közlekedési hatósági díjak, egyebek közt a jogosítvány meghosszabbítása is többe kerül majd.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!