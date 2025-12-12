2p
Személyes pénzügyek Állami támogatás Áram, elektromos áram napelem

Megjelent a határozat a lakossági energiatároló-programról

mfor.hu

A kormány újabb támogatással segíti a lakosságot a zöldenergia felhasználásában és tárolásában.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a lakossági napelemekből és zöldenergiából termelt áram tárolása nagyban segíti a lakosság önellátását. Ezért pályázat formájában anyagi, vissza nem térítendő támogatást akarnak nyújtani a családoknak energiatárolók telepítéséhez – összegzi a 24.hu.

Felsüt a nap a tárolásra vágyóknak is
Felsüt a nap a tárolásra vágyóknak is
Fotó: DepositPhotos.com

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt határozat szerint Lantos Csaba energiaügyi miniszternek és helyettesének, Czepek Gábornak, mint villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért felelős kormánybiztosnak, azonnal gondoskodnia kell a támogatási program kidolgozásáról és meghirdetéséről 2026. január 15. napjáig, illetve a pályázat megnyitásáról 2026. február 1-jétől.

A kormány egyetért azzal, hogy a lakossági energiatárolói programban „minden háztartási méretű kiserőművel rendelkező vagy telepítését vállaló felhasználó részt vegyen, azzal, hogy a pályázati támogatás mértéke 2 500 000 forint lehet.”

A pályázat elbírálásakor ugyanakkor előnyt élvez az éves szaldó elszámolásból már kiesett, illetve az éves szaldó elszámolásból 2030-ig kieső felhasználó, és az 5 ezer fő alatti vidéki településen lakó felhasználó.

Orbán Viktor előzőleg rezsicsökkentés 2.0-ként jelentette be a programot közösségi oldalán.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vége az ősz legizgalmasabb pénzügyi versenyének – egy győri csapat nyert

Egy győri csapat nyerte meg a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt. Az ország minden pontjából érkeztek csapatok a pénzügyi tudatossági verseny döntőjére, a legjobb 4 közé a győrieken kívül ceglédi, székesfehérvári és békéscsabai diákok jutottak be.

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Év végi beszélgetésünkben Fabriczki Ritával, az OTP Bank megtakarítási területének vezetőjével és Varga Cintiával, a prémium szolgáltatások szakértőjével járjuk körbe a Tartós Befektetési Számla és a Nyugdíj Előtakarékossági Számla előnyeit. Megmutatjuk, melyik megoldás illik különböző élethelyzetekhez, milyen szempontokat érdemes mérlegelni számlanyitás előtt, és hogyan lehet hosszú távon tudatosan tervezni.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

A lakáspiac aktuális kihívásaira és a finanszírozási termékek iránti növekvő keresletre reagál megújult termékével a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Az új Otthontervező Lakásszámla egyszerre kínál rugalmas megtakarítási lehetőséget és kedvezményes hitelt, akár 35 %-os bónusszal (EBKM: 3,83-3,90%)1, vagy akár 3,5 %-os hitelkamattal (referencia THM Kamatbónusszal 5,04-5,31%)2,3. Jakabfalvy Dóra, a Fundamenta üzleti divíziójának ügyvezetője szerint a konstrukció célja, hogy ügyfeleik az öngondoskodás útjára lépve, kiszámítható feltételek mellett valósíthassák meg lakáscéljaikat.

Kiderült az igazság a kamatstopról

Sokkal kevesebb család szorul rá a kamatstopra, mint ahogyan azt a kormány állítja. Az Orbán-kabinet 273 ezer család megsegítéséről beszél, a Magyar Nemzeti Bank viszont csak 21 ezer sérülékeny kamatstopos adóst azonosított a legfrissebb jelentésében. A gyermektelen babavárósok közül minden nyolcadik kerülhet bajba.

Jobb lehet holnap az autósoknak – itt vannak a friss üzemanyagárak

Jobb lehet holnap az autósoknak – itt vannak a friss üzemanyagárak

Csütörtökön mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken.

Erre számíthatunk a bankszámlák jövő évi díjainál

Erre számíthatunk a bankszámlák jövő évi díjainál

A bankok önkéntes moratóriuma 2026 júniusáig befagyasztotta a lakossági számlák díjait, de utána díjemelés jöhet.

Új termékekkel rukkol elő a Netrisk.hu

Belép a banki termékek piacára az online biztosításközvetítő Netrisk.hu, az oldalon a személyi kölcsönöket és Otthon Start konstrukciókat már össze lehet hasonlítani, és hamarosan elindul a jelzáloghitel- és a bankszámla-összehasonlító kalkulátor is – mondta a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a társaság keddi budapesti sajtóbeszélgetésén.

Vitték mint a cukrot az MBH Bank részvényeit

Az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett, ezért a bank a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, délben lezárta a lakossági részvényigénylést a beérkezett igények teljesítése érdekében – közölte a pénzintézet az MTI-vel kedden.

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Hamarosan sok magyarországi munkavállalónak kell döntenie arról, milyen béren kívüli juttatásokat szeretne igénybe venni jövőre.

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Hétfőtől elérhetőek a 2026-os autópálya-matricák.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció (x)

Több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé.
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168