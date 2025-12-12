Megjelent a határozat a lakossági energiatároló-programról

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a lakossági napelemekből és zöldenergiából termelt áram tárolása nagyban segíti a lakosság önellátását. Ezért pályázat formájában anyagi, vissza nem térítendő támogatást akarnak nyújtani a családoknak energiatárolók telepítéséhez – összegzi a 24.hu.

Felsüt a nap a tárolásra vágyóknak is

Fotó: DepositPhotos.com

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt határozat szerint Lantos Csaba energiaügyi miniszternek és helyettesének, Czepek Gábornak, mint villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért felelős kormánybiztosnak, azonnal gondoskodnia kell a támogatási program kidolgozásáról és meghirdetéséről 2026. január 15. napjáig, illetve a pályázat megnyitásáról 2026. február 1-jétől.

A kormány egyetért azzal, hogy a lakossági energiatárolói programban „minden háztartási méretű kiserőművel rendelkező vagy telepítését vállaló felhasználó részt vegyen, azzal, hogy a pályázati támogatás mértéke 2 500 000 forint lehet.”

A pályázat elbírálásakor ugyanakkor előnyt élvez az éves szaldó elszámolásból már kiesett, illetve az éves szaldó elszámolásból 2030-ig kieső felhasználó, és az 5 ezer fő alatti vidéki településen lakó felhasználó.

Orbán Viktor előzőleg rezsicsökkentés 2.0-ként jelentette be a programot közösségi oldalán.