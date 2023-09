Megjelentek a Közlönyben a napelemes szabályok - van kellemetlen meglepetés is

Szerda este megjelentek azok a kormányrendeletek a Magyar Közlönyben, amelyek a kormány tagjainak elmúlt napokban tett bejelentései alapján próbálják rendezni a magyarországi lakossági napelemek ügyét. Bár a kormány szerette volna bevezetni a már meglévő napelemrendszerekre is a havi szaldó elszámolást (ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítve a beruházások megtérülését), végül elálltak ettől a tervtől.

Kapcsolódó cikk Pompás hírt kaptak a napelemesek Lantos Csaba tíz évet ígért az éves szaldóelszámolás megtartására.

A most megjelent rendeletek értelmében azon háztartási méretű kiserőművek esetén, amelyek 2023. szeptember 7. napjáig benyújtott igénybejelentés alapján legkésőbb 2026. január 1. napjáig üzembe helyezésre kerülnek, éves szaldó elszámolást lehet alkalmazni.

Újdonság, hogy ugyanez igaz azokra is, akik nem új kiserőművet üzemeltek be, hanem a meglévő kapacitását bővítették - esetükben is az éves szaldó elszámolás alkalmazható, amennyiben a teljesítmény bővítése 2023. szeptember 7. napjáig benyújtott igénybejelentés alapján legkésőbb 2026. január 1. napjáig megtörténik.

Mégis maradt esély a beruházás megtérülésére. Fotó:Depositphotos

Az éves szaldó elszámolást az üzembe helyezést - bővítés esetén a bővített kapacitású rendszer üzembe helyezését - követő 10. év végéig lehet alkalmazni.

Van azonban egy kellemetlenebb része is a szabályozásnak: hozzányúltak a szabályozásban a rendszerhasználati díjakhoz, egy másik rendelet alapján a 10. év végéig a mérési intervallumokban mért, irányonként elkülönített és összegzett mennyiségek különbsége alapján forgalomarányos rendszerhasználati díjakat kell megfizetniük azoknak is, akiknek már beüzemelt napelemes rendszerük van - nem csak a később létesített rendszerek használóinak.