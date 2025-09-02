Megjelentek az Otthon Start hitelek – kamatok, díjak és kedvezmények az egyes bankoknál

Érdemes az ajánlatokat alaposan összehasonlítani, hiszen a kamatok, a jóváírások és a kedvezmények miatt a teljes visszafizetésben akár 1,4 millió forint is lehet a különbség két banki ajánlat között a BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint.

Erste Bank

Kamat: 3 százalék.

Jóváírás: Akár 360 ezer forint is lehet. Ez magában foglal 200 ezer forint egyszeri jóváírást, plusz 40-40 ezer forintot a megfelelő biztosításokért. Új Erste bankszámla nyitásával további 40 ezer forint szerezhető, közös igényléssel pedig ez az összeg 80 ezer forintra nőhet.

Induló költség-kedvezmények: Visszatérítik 1 darab nergetikai tanúsítvány és 1 darab értékbecslés díját. A közjegyzői díjból legfeljebb 50 ezer forintot térítenek vissza. A folyósítási jutalékot elengedik.

Kombinálható: CSOK Plusz, Falusi CSOK, Babaváró, munkáshitel.

További részletek az Erste Bank Otthon Start Hitelről.

Gránit Bank

Kamat: 2,85 százalék.

Jóváírás: 200 ezer forint. Feltétele, hogy legalább 250 ezer forint jövedelem érkezzen a banknál vezetett számlára.

Induló költség-kedvezmények: Elengedik a folyósítási jutalékot. Visszatérítik a tulajdoni lap, a térképmásolat, az értékbecslés és a fedezet bejegyzési díját. A közjegyzői díjból legfeljebb 28 500 forintot térítenek vissza.

Kombinálható: CSOK Plusz, Babaváró, munkáshitel.

További Gránit Bank Otthon Start Hitel részletek

MBH Bank

Kamat: 3 százalék.

Jóváírás: 100 ezer forint értékű Mol ajándékutalvány. Feltétele legalább 10 millió forintos hitelösszeg, MBH bankszámla nyitása és lakásbiztosítási szerződés kötése a CIG Pannóniánál.

Induló költség-kedvezmények: Visszatérítik az értékbecslés díját, ha piaci lakáshitelt is igényel valaki. Visszatérítenek a tulajdoni lap és a térképmásolat díjából maximum 14 600 forintot. A közjegyzői díjból maximum 50 ezer forintot térítenek vissza, ha hitelfedezeti biztosítást köt az igénylő.

Kombinálható: CSOK Plusz, Falusi CSOK, Babaváró, munkáshitel.

További MBH Bank Otthon Start Hitel részletek.

CIB Bank

Kamat: 2,95 százalék.

Jóváírás: 200 ezer forint, amennyiben a folyósítás 2025. december 31-ig megtörténik.

Induló költség-kedvezmények: A bank fizeti a fedezetminősítés díját, a jelzáloghitelezés díját, a Takarnet lekérdezés díját, és a földhivatali ügyintézés díját.

Kombinálható: CSOK Plusz, Babaváró, munkáshitel.

További CIB Bank Otthon Start Hitel részletek.

Raiffeisen Bank

Kamat: 3 százalék.

Jóváírás: 100 ezer forint, amennyiben 2025. szeptember 30-ig igénylik a hitelt.

Induló költség-kedvezmények: Elengedik a hitelbírálati díjat, az értékbecslési díjat, valamint a helyszíni szemle, a fedezetellenőrzés, a térképmásolat és a földhivatali bejegyzés díját. A közjegyzői díjból maximum 50 ezer forintot térítenek vissza.

Kombinálható: CSOK Plusz, Babaváró, munkáshitel.

További Raiffeisen Bank Otthon Start Hitel részletek.

OTP Bank Otthon Start Hitel

Kamat: 3 százalék.

Induló költség-kedvezmények: Elengedik a folyósítási díjat. A hitelbiztosítéki érték megállapításának díjából a 35 ezer forint feletti részt nem kell megfizetni. A közjegyzői díj felét visszatérítik, ha Groupama törlesztési biztosítást köt valaki.

Kombinálható: CSOK Plusz, Falusi CSOK, Babaváró, munkáshitel.

További OTP Bank Otthon Start Hitel részletek.

K&H Bank

Kamat: 3 százalék.

Jóváírás: 200 ezer forint bónuszt kap az igénylő a folyósítást követően, ha a törlesztéshez a banknál vezetett lakossági bankszámláját jelöli meg. Az akció 2025. szeptember 1-jétől visszavonásig érvényes.

Induló költség-kedvezmények: Visszatérítenek a közjegyzői díjból maximum 40 ezer forintot, valamint visszatérítik a teljes értékbecslés/műszaki ellenőrzés díját. A szerződéskötési díj felét elengedik.

Kombinálható: CSOK Plusz, Falusi CSOK, Babaváró, munkáshitel.

További K&H Bank Otthon Start Hitel részletek.

UniCredit Bank

Kamat: A hirdetmény még nem elérhető.

Kombinálható: CSOK Plusz, Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel vagy piaci lakáshitel.

További UniCredit Bank Otthon Start Hitel részletek

MagNet Bank

A MagNet Bank később indítja el a maga Otthon Start hitelét.