Megkaptad a családi pótlékot? Augusztusban még egyszer utal majd a kormány

A bankok a betett pénzünkért többet fizetnek

Az emelkedő kamatok már a hitelezési számokon is meglátszanak. Az MNB friss adatai szerint júniusban az előző havi és a tavalyi kereslethez képest is csökkent a hitelezés a bankoknál. A betéti kamatok lassan, de stabilan emelkednek, az inflációtól azonban továbbra is jelentősen elmaradnak – derül ki a Bank360.hu összefoglalójából.