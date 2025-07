Meglepő: ez lehet az Otthon Start hitel következménye

Az ingatlan.com elemzése szerint az Otthon Start program elindulásával sok esetben már olcsóbb lehet saját lakást venni, mint bérelni Budapesten és a nagyvárosokban. A használt 40-50 négyzetméteres lakásoknál a kedvezményes hitel havi törlesztőrészlete gyakran alacsonyabb, mint az adott ingatlan bérleti díja.

Kapcsolódó cikk Őrült tempóban veszik fel a hiteleket a magyarok Rekordot döntött májusban a hitelpiac.

Budapesten egy átlagos 50 négyzetméteres lakásnál az Otthon Start hitel törlesztőrészlete 237 ezer forint, míg a bérleti díj 250 ezer forint.

A vételár és a hitel közötti különbséget azonban önerőből kell fedezni, ami Budapesten átlagosan 17 millió forint, de van kilenc olyan kerület, ahol az önerő összege 4,4-6,9 millió forint között is megállhat.

Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László szerint a program az albérletpiacot is átalakíthatja. „Jókora fizetőképes kereslet eshet ki az albérletpiacról, ami lassíthatja a bérleti díjak emelkedését” – mondta. A kisebb, 30-45 négyzetméteres garzonok iránt különösen nagy lehet a kereslet, mivel ezeknél az önerő is alacsonyabb lehet, és a törlesztőrészlet is kedvezőbb a bérleti díjnál.

A program hatására a vásárlások felfutása mérsékelheti a befektetői keresletet, ami lassíthatja a lakásárak drágulását. Az Otthon Start keretében legfeljebb 50 millió forint hitel vehető fel első lakás vásárlására, 10 százalékos önerő mellett, ami a lakhatási stratégiákat a következő években jelentősen átalakíthatja.