Meglepő, mennyit fizettek a magyar autósok cascóra

A személygépkocsikra megkötött teljes körű casco szerződések átlagdíja 208 300 forint volt tavaly, csak 1,7 százalékkal több az előző évi 204 900 forintos átlagdíjhoz képest – közölte az Insura.hu biztosításközvetítő saját adatai alapján.

Az autósok számára kedvező, hogy a biztosítók alig érvényesítették díjaikban az alkatrészárak, illetve a rezsióradíjak emelkedését – jelezték.

Az új autók átlagos éves cascodíja 247 900 forint volt, ami 76 százalékkal magasabb, mint az évfordulós szerződésváltók 140 700 forintos éves átlagdíja.

A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagos éves díja 220 000 forint volt az Insura.hu adatai szerint.

Az online megkötött casco szerződések esetében 162 100 forintos átlagos díjat fizettek az ügyfelek, a teljes állomány átlagdíjánál 22 százalékkal kevesebbet, ebben a körben ugyanis szélesebb a kedvezmények köre, másrészt az online kötött casco mellé arányaiban kevesebben választanak kiegészítő biztosításokat.

A casco mellé a szerződők harmada köt valamilyen kiegészítő biztosítást is, közülük sokan több plusz fedezetet is igényelnek. Messze a leggyakoribb kiegészítő fedezet 2024-ben is az üvegkár-önrészbiztosítás volt, ez tette ki az összes ilyen szerződés 25 százalékát.

Egy év alatt is jelentősen, 8-ról 5 százalékra csökkent tovább a csekkes befizetések részaránya, ami a különféle kártyás fizetési formák elterjedtsége mellett a csekk elhagyásával járó díjkedvezményeknek is köszönhető. Szintén a díjkedvezmény az oka, hogy a többség, 51 százalék tavaly is egy összegben fizette be éves díját.

Az Insura.hu adatai szerint tavaly a casco biztosítások 22 százalékát 8 évnél idősebb járművekre kötötték, ez az arány 2023-ban még csak 17 százalék volt.

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója a közleményben jelezte: a magyar autóállomány elöregedése miatt a folyamatos biztosítói termékfejlesztés ellenére sem tapasztalható növekedés a cascoval védett autók számában, továbbra is csak a forgalomban lévő személyautók ötödére kötnek casco biztosítást.

Az Insura független biztosításközvetítő társaság biztosításközvetítő partnerein keresztül 17 biztosító termékeit értékesíti. A cég online összehasonlító kalkulátorok üzemeltetése mellett országos lefedettségűvé tette személyes közvetítői hálózatát is.

(via MTI)