Megtépázta a kormány a 13. havi nyugdíj kifizetését

A 2025. januártól hatályos szabály szerint a „13. havi nyugdíjnak” nevezett ellátást csak az kaphatja meg, aki a 2025-ben már és 2026 február elsején még nyugellátásban részesült. Tehát kiesnek mindazok, akik 2026 januárjában halnak meg, illetve az örököseik.

Karácsony Mihály az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke az intézkedést végtelenül kicsinyesnek, érzéketlennek és antihumánusnak tartja. Hangsúlyozza, a KSH szerint 2025 január hónapjában körülbelül 10 ezer 65 év feletti személy halt meg. Az átlagos nyugdíjjal (244 ezer forint) számolva a költségvetés „megtakarítása” 2,5 milliárd forint.

A szakember véleményéhez érdemes hozzátenni, hogy egy halálos tragédia esetében a családoknak amúgyis plusz kiadásokkal kell számolniuk. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérései szerint 2025 májusában a temetési költségek átlagosan 345 ezer és 487 ezer forint között alakultak, tehát jóval magasabban, mint a 13. havi átlagnyugdíj összege.

Temetési szolgáltatás egyedi megrendelésre (alapszolgáltatás: sírásás, ravatalozás, temetés levezetése, gyászkocsi stb.): 487 500 forint; Temetési szolgáltatás hamvasztással (alapszolgáltatás: ravatalozás, áldozati láng, temetés levezetése, gyászkocsi stb.): 345 900 forint.

Ez azt jelenti, hogy a családok a halálesetet követően körülbelül 100 ezer forint áfát befizetnek a költségvetésbe, mert akármilyen hihetetlen, de a temetési szolgáltatásokat 27 százalék áfával terheli meg a kormány. A temetésen kívül egy halálozást követően természetesen még számos plusz költséggel kell számolniuk a családoknak.

