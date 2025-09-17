Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Személyes pénzügyek Nyugdíj, öngondoskodás

Megtépázta a kormány a 13. havi nyugdíj kifizetését

Hollós János

A kormány módosította a 13. havi nyugdíj kifizetésének szabályait. Elvileg apróság lenne a változtatás mégis legalább tízezer családot érint és felvet emberiességi aggályokat. Folytatódik laptársunk, szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Piac és Profit podcast sorozata, a Nyugdíjszerviz Farkas András nyugdíjszakértővel és Karácsony Mihállyal, az Országos Nyugdíjas Parlament elnökével.

A 2025. januártól hatályos szabály szerint a „13. havi nyugdíjnak” nevezett ellátást csak az kaphatja meg, aki a 2025-ben már és 2026 február elsején még nyugellátásban részesült. Tehát kiesnek mindazok, akik 2026 januárjában halnak meg, illetve az örököseik.

Karácsony Mihály az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke az intézkedést végtelenül kicsinyesnek, érzéketlennek és antihumánusnak tartja. Hangsúlyozza, a KSH szerint 2025 január hónapjában körülbelül 10 ezer 65 év feletti személy halt meg. Az átlagos nyugdíjjal (244 ezer forint) számolva a költségvetés „megtakarítása” 2,5 milliárd forint.

A szakember véleményéhez érdemes hozzátenni, hogy egy halálos tragédia esetében a családoknak amúgyis plusz kiadásokkal kell számolniuk. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérései szerint 2025 májusában a temetési költségek átlagosan 345 ezer és 487 ezer forint között alakultak, tehát jóval magasabban, mint a 13. havi átlagnyugdíj összege.

Temetési szolgáltatás egyedi megrendelésre (alapszolgáltatás: sírásás, ravatalozás, temetés levezetése, gyászkocsi stb.): 487 500 forint;

Temetési szolgáltatás hamvasztással (alapszolgáltatás: ravatalozás, áldozati láng, temetés levezetése, gyászkocsi stb.): 345 900 forint.

Ez azt jelenti, hogy a családok a halálesetet követően körülbelül 100 ezer forint áfát befizetnek a költségvetésbe, mert akármilyen hihetetlen, de a temetési szolgáltatásokat 27 százalék áfával terheli meg a kormány. A temetésen kívül egy halálozást követően természetesen még számos plusz költséggel kell számolniuk a családoknak.

Újra jelentkezik a Nyugdíjszerviz!

A téma legjobb szakértőivel Önök is beszélgethetnek chaten. Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament elnöke és Farkas András nyugdíjszakértő szeptember 26-án pénteken 15 óra 30 perctől élőben válaszol.

Előzetesen telefonon és írásban is eljuttathatják kérdéseiket, véleményüket a 06 30 940 1772-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.

A részvétel ingyenes, jelentkezzen most! >>>

Tervezett további témák:

  • Több mint félmillióan kapnak özvegyi nyugdíjat.
  • Mennyit ér a 30 ezer forintos nyugdíjas vásárlási utalvány?
  • Megvan a pontos szám a novemberi nyugdíjkiegészítésről.
  • Mi a helyzet Magyarországon a nyugdíjasházakkal?
  • A kormány szerint kiválóan bánnak a nyugdíjasokkal, 2010 óta már több mint a kétszeresére, 97 ezer forintról 240 ezer forint felé növelték az átlagnyugdíjat.


NYUGDÍJ KALKULÁTOR
Számolja ki mennyit kell havonta félreraknia, hogy nyugodt időskora legyen!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Veszélyes szinteken a magyarok adóssága?

Veszélyes szinteken a magyarok adóssága?

Soha nem tartoztak még ennyivel a hitelkártyáik után.

Erre elég a júliusi átlagkereset az Otthon Start lakáshitellel

Erre elég a júliusi átlagkereset az Otthon Start lakáshitellel

A KSH szerint a bruttó átlagkereset 9 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit júliusban. A nettó mediánérték nagyobb mértékben, 10,7 százalékkal emelkedett, míg a reálkereset 4,9 százalékkal növekedett.

Nagy leállás jön az OTP-nél, itt van melyik napokon

Nagy leállás jön az OTP-nél, itt van melyik napokon

Több napon át lesznek szünetek.

Szavazzon! Megadóztassák a kiemelkedő vagyonokat?

Szavazzon! Megadóztassák a kiemelkedő vagyonokat?

Az adóbevezetés mostanában kulcstéma.

Térképen mutatjuk, hol futhat bele a NAV ellenőrzésébe!

Térképen mutatjuk, hol futhat bele a NAV ellenőrzésébe!

Zajlanak az őszi adóhatósági razziák.

Nem jött be a kormány terve? A többség nem hiszi el, hogy Magyar Péterék adót emelnének

Nem jött be a kormány terve? A többség nem hiszi el, hogy Magyar Péterék adót emelnének

Megjelent egy új kutatás a magyarországi adókérdésekről.

30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

Akármit nem lehet venni rajta.

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Augusztusban lassabban emelkedtek a bérleti díjak – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

A legjobban keresők személyi-jövedelemadója az Európai Gaztasági Térségben.

Tanulságos ábra – itt megnézheti, hogy az európai országokban mekkora a személyi jövedelmadó teteje!

Egy kis adalék a személyi-jövedelemadó vitához a legjobban keresők európai adókulcsait bemutatva.

Van egy nem várt hatása is a kormány csodafegyverének

Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem is feltétele az igénylésének.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168