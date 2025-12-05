4p

Személyes pénzügyek Magyar Telekom Okostelefon, mobil, applikációk

Megugrott a használt iPhone-ok eladása a Magyar Telekomnál

PR

2 évvel ezelőtti indulása óta már 30 ezernél is több felújított készüléket vásároltak a Magyar Telekom ügyfelei. A vállalat portfóliójában az összes online értékesített mobil 10 százaléka felújított. A felújított készülékek vásárlása mellett folyamatosan nő a népszerűsége a Telekom és a Recommerce közös online platformjának is, ahol bárki eladhatja használt mobilját, tabletét vagy játékkonzolját. Ezzel a megoldással a januári indulás óta több mint 75 millió forintnyi eszközt adtak el az ügyfelek.

2023 októberében jelentek meg a Magyar Telekom kínálatában az új készülékek mellett a felújított mobilok. Azóta az ügyfelek több mint 30 ezer alkalommal választottak ezek közül, hetente átlagosan 300 darab felújított készüléket vásároltak az elmúlt két évben. Jelenleg 60 modell mindösszesen 188 verziójából válogathatnak az érdeklődők. A 2025-ös év legkeresettebb használt telefonjainak top 10-es rangsorában csak iPhone-okat találunk: a legtöbben iPhone 13-as, iPhone 14-es, valamint iPhone 11-es felújított mobilt vásároltak a Telekomnál, a megvásárolt felújított készülékek több mint negyede ezek közül került ki. Nemcsak a top 10-es rangsorban, de az összes eladott felújított készülék tekintetében is kiemelkednek az iPhone-ok, az indulás óta az értékesített mobilok 84 százaléka valamely iPhone modell volt.

Van kereslet a használt mobilokra
Van kereslet a használt mobilokra
Fotó: DepositPhotos.com

A használt eszközök vásárlásának oka lehet a környezetvédelmi megfontolások mellett a kedvezőbb árfekvés is – egy használt, de felújított készülék átlagosan 24 százalékkal alacsonyabb áron vásárolható meg, mint ugyanannak a modellnek a vadiúj változata. A használt készülékek értékesítésében megfigyelhető a kereslet élénkülése a novemberi black friday/cyber hónap kereskedelmi akciók időszakában, valamint akkor, amikor egy adott modell kikerül az újonnan vásárolható mobilok portfóliójából. Ez történt idén nyáron például az iPhone 14-gyel, miután az új készülékek között megszűnt ennek értékesítése, az elkövetkező hetekben a használt modellek eladása közel a háromszorosára nőtt. Felújított készülék vásárlásával mobilonként több mint 44 kg CO2 egységet is megtakaríthatunk, ráadásul az ilyen mobilok csomagolása kizárólag újrahasznosított papírból készül, növényi alapú tintával nyomva. A készülékekre két év szavatosság érvényes.

A használt készülékek értékesítése mellett egyre többen használják azt a felületet is, ahol bárki eladhatja saját, felesleges mobilját, tabletét vagy játékkonzolját. A Telekom és a Recommerce közös platformján az év eleji indulás óta több mint 75 millió forint értékben adtak el használt eszközöket az ügyfelek. Az eladott mobilok átlagéletkora 5-6 év. A legdrágábban eladott mobil egy Samsung Galaxy S25 Ultra készülék volt, dupla SIM kártyával és 512 GB háttértárral, a legértékesebb tablet pedig egy tavalyi iPad Air 11-es. Az eladott eszközök között akadtak olyanok is, amelyek már majdnem 20 évesek voltak: a mobiloknál 2016-os, a tableteknél 2015-ös, a játékkonzoloknál pedig 2007-es volt idén a legrégebbi eladott modell. Az értékesített eszközök 76 százaléka mobil, 22 százaléka tablet, a fennmaradó pedig játékkonzol volt.  Az eladási folyamat online zajlik, papír felhasználása nélkül. Első körben a rendszer néhány kérdés megválaszolása alapján megbecsül egy árat, amelyet ha az eladók elfogadnak, küldhetik is a mobilokat, tableteket, konzolokat a bevizsgálásra. Az eszközökért házhoz megy a futár, nem szükséges csomagponton vagy bármilyen egyéb helyen leadni őket. Általában az eladók újszerű és jó állapotú készülékeket értékesítenek, és 10-ből 9-en elfogadják az eladni kívánt eszközökért ajánlott értéket és valóban eladják készülékeiket. Az ügyfelek által eladott eszközök esetében mobilonként több mint 32 kilogramm, tabletenként pedig több mint 52 kg CO2 egységgel csökkenthető a kibocsátás. Ráadásul az eladott készülékek a felújításra szánt eszközök kulcsfontosságú ellátási pillérei, és a nyersanyag-kereslet csökkenése miatt a földhasználat-változások negatív hatásai is mérsékelhetők.

Mind a felújított készülékek értékesítése, mind pedig a használt készülékek ügyfelek általi eladási folyamata megkapta a Telekom „Green Magenta” címkéjét, ezt olyan termékek és megoldások kapják, amelyek hozzájárulnak az éghajlatvédelemhez és a felelős erőforrás-felhasználáshoz.

(x)

