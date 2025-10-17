Megújulnak az OTP Bank lakossági digitális szolgáltatásai

Az OTPdirekt internetbank kivezetése azzal is jár, hogy 2025. november 18-tól megszűnik az internetes és telefonos szolgáltatás havidíja, ami az ügyfelek számára egyértelműen pozitív változás.

Az OTPdirektet leváltó Digitális Szolgáltatási Szerződés esetében két új, az ügyfelek felhasználási szokásaihoz igazodó digitális szolgáltatási csomagot vezet be a bank. Ezek: az Alap és a Plusz csomag.

Az Alap szolgáltatási csomagot a szűkebb igényekkel rendelkező ügyfeleknek ajánlja a bank, ezt minden esetben havidíjmentesen biztosítja a hitelintézet. A csomag keretében teljeskörűen elérhető: az internet- és mobilbank, az azonnali fizetési tranzakciókról szóló push üzenetek, valamint a kártya- és számlatranzakciókról SMS értesítés is kérhető.

Nekünk pittyeg

Fotó: DepositPhotos.com

A teljeskörű digitális szolgáltatásokat használó ügyfelek számára a Plusz szolgáltatási csomagot kínálja a bank. Ez a legtöbb számlacsomaghoz kapcsolódóan havidíjmentes, így továbbra is ingyenesen elérhető minden mobil- és internetbanki szolgáltatás, beleértve természetesen minden típusú push üzenetküldés lehetőségét – legyen szó utaláshoz, akár kártyás költéshez, vagy akár csoportos beszedéshez kapcsolódó interaktív üzenetről. Természetesen az azonosításhoz kapcsolódó SMS és push üzenetek továbbra is teljesen díjmentesek.

Az új szolgáltatási csomagok díjai 2025. december 1-től lépnek életbe. Az online bankoló ügyfelek többsége már az új mobilbankot és új számlacsomagokat használja. Ők automatikusan a Plusz csomagba kerülnek, így nem tapasztalnak majd érzékelhető változást. Azokat az ügyfeleket, akik számlacsomagjában a Plusz szolgáltatási csomag havidíja nem 0 Ft, a bank előzetesen közvetlenül értesíteni fogja. Az ügyfelek maguk dönthetik el, hogy melyik csomagot és milyen értesítéseket választanak. Lehetőségük lesz az új internet- és mobilbank segítségével váltani az Alap és Plusz csomagok között.